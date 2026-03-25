Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de cerca de 400 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, una importante oleada de ataques que ha tenido entre sus objetivos la región de Leningrado, donde un puerto ha sido alcanzado.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 389 aparatos aéreos no tripulados en varias regiones, entre ellas la de Moscú y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Asimismo, ha señalado que también se han registrado interceptaciones en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Smolensk, Tula, Tver y Vólogda, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.