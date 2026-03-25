Carrera por el gas: Italia pisa el acelerador en Argelia tras las represalias iraníes contra sus proveedores en el Golfo

Italia tiembla por el gas y empieza a moverse geoestratégicamente. La ofensiva de Teherán contra las infraestructuras en Qatar —lanzada como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel— ha golpeado de lleno la exportación de gas natural licuado (GNL) qatarí destinada a la terminal de regasificación offshore de Rovigo, en el Adriático. El zarpazo de los misiles iraníes ha comprometido así cerca del 11% del suministro nacional, un flujo vital que, aunque no amenaza el abastecimiento inmediato gracias a unas reservas que resisten al 44%, sí puede desatar una espiral alcista de proporciones imprevisibles, un escenario que el Gobierno de Giorgia Meloni observa con máxima preocupación.

Con esto como base, en medio de la peor crisis de Gobierno desde que está en el poder (debida a su derrota en el referéndum sobre su reforma del poder judicial), la primera ministra italiana ha volado este miércoles a Argelia. El país norteafricano, junto con Estados Unidos y Azerbaiyán, ya le vende gas a Italia y es uno de los tres con los que la mandataria está negociando para encontrar suministros alternativos. La decisión ha llegado después de que se filtrara que Qatar Energy estaría, por motivos de fuerza mayor, a punto de anunciar su decisión de suspender sus contratos de largo plazo con Italia, Bélgica, Corea del Sur y China.

Hablando en condición de anonimato, fuentes de la presidencia del Consejo de los Ministros de Italia, han confirmado que el encuentro que se ha organizado entre Meloni y el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, se enmarca en este "complejo escenario internacional". Argelia ya "es el principal socio comercial de Italia en África, con un intercambio de 12.900 millones de euros en 2025 y un estoc de inversiones directas italianas en Argelia de 8.500 millones de euros. Italia es el primer cliente y el segundo proveedor de Argelia, con una cuota de mercado de las exportaciones nacionales del 7,3%", han añadido las mismas fuentes.

¿Adelantarse a España?

El problema está en que esta negociación difícilmente será sencilla. Primero porque no es seguro que Algeria pueda aumentar el suministro; segundo, porque podría hacerlo a precios altísimos. Como ha llegado a escribir el diario Il Foglio, "Algeria cubre hoy el 32% de las importaciones italianas" y ahora "ya está pidiendo precios spot", es decir, los que son generalmente más altos y cambian cada día según oferta y demanda. Lo que puede resultar en una factura muy alta para los ciudadanos en Italia.

Por eso también, según lo que trasciende en medios italianos, Meloni estaría intentando adelantarse a otros países europeos que tienen necesidades similares, como España. Cualquier "excedente nos lo disputaremos con España, cuyo Gobierno se presentará en el país en cuanto Meloni se haya marchado", ha observado Il Fatto Quotidiano, en referencia al viaje del ministro José Manuel Albares, previsto para el jueves. "España también está evaluando aumentar sus compras vía el gasoducto de Alger", ha constatado el diario económico Il Sole 24 Ore.

¿Otro distanciamiento de Trump?

La situación, en cualquier caso, apunta a que Argelia podría capitalizar enormemente—nunca mejor dicho— las interrupciones del suministro de gas procedente de los países del Golfo. El país, que cuenta con recursos estimados en 4.500 millones de metros cúbicos, alberga la décima mayor reserva de gas del mundo y lidera la producción en África. Aun así, consume internamente más de la mitad de su producción y, si bien ya ha anunciado planes de expansión, nada es rápido en la industria energética.

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Pero además podría haber otro elemento problemático para Meloni y su relación con el presidente estadounidense, del que ha sido una de sus principales aliadas en Europa.:Un acercamiento estratégico con Argelia puede suponer un distanciamiento con Marruecos, aliado de la Administración de Donald Trump. EEUU, de hecho, ha impulsado en la ONU el reconocimiento de la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental y ha firmado diversos acuerdos de defensa.