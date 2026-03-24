Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

HRW denuncia como posible crimen de guerra el ataque de Irán a dos buques mercantes civiles en la zona de Ormuz

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que al menos dos buques mercantes civiles habrían sido "deliberadamente" atacados por el Ejército iraní el pasado 11 de marzo en la zona del estrecho de Ormuz, lo que constituiría un crimen de guerra.

"Las fuerzas iraníes parecen haber atacado deliberadamente al menos dos buques mercantes civiles en el estrecho de Ormuz y sus alrededores el 11 de marzo de 2026", ha alertado la organización en una nota de prensa en la que ha recordado que ese tipo de agresiones deliberadas a buques civiles y sus tripulantes "constituye un crimen de guerra".

Así, ha subrayado que los crímenes de guerra "no justifican la comisión de nuevos crímenes de guerra" y ha instado a Irán, Estados Unidos e Israel a "poner fin de inmediato a los ataques ilegales contra civiles y bienes de carácter civil", tratando a su vez de "dejar de tratar de presentar tales bienes como objetivos legítimos".