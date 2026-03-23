EEUU advierte a la UE de que debe aprobar un acuerdo comercial si quiere comprar GNL estadounidense

EEUU vuelve a presionar a la Unión Europea para que acepte sus condiciones comerciales. En esta ocasión, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a la UE con no suscribir condiciones ventajosas o acceso "favorable" al Gas Natural Licuado (GNL) estadounidense. Según ha publicado 'Financial Times', la UE debe implementar su acuerdo comercial con Estados Unidos sin enmiendas o corre el riesgo de perder la posibilidad de comprar gas a buen precio.

La ratificación por parte de la UE del acuerdo alcanzado el año pasado entre el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha retrasado debido a varios problemas, entre ellos las amenazas de Trump de invadir Groenlandia. El Parlamento Europeo debe votar este jueves ese pacto, que incluye un acuerdo para que la UE compre energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares antes de 2028, incluyendo gas natural licuado, petróleo y tecnologías nucleares civiles.

Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos ante la UE, declaró a 'Financial Times' que el aspecto energético del acuerdo comercial, firmado en el complejo de golf Turnberry de Trump en Escocia, correrá peligro si el bloque intenta modificar cualquiera de los preacuerdos alcanzados. Puzder ha sido el encargado esta vez en trasladar las amenazas de Trump a Europa.

La situación actual es complicada, dado que el alza de los precios energéticos está causando la creación de un verdadero mercado paralelo en el que los buques cambian incluso de destino en alta mar en función del precio ofertado por los compradores durante la travesía. La carestía en la producción generada por la guerra de Irán hace más valioso cualquier acuerdo de compra de productos energéticos estadounidenses a precio prefijado. El riesgo de no lograr suministros suficientes es real.

Cualquier modificación del acuerdo energético de la UE con Estados Unidos se produciría en un momento en que la competencia mundial por los cargamentos de GNL por parte de proveedores fuera del Golfo se está intensificando. Qatar, que produce una quinta parte del GNL mundial, tuvo que suspender las exportaciones después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz. Los ataques de la semana pasada contra el vasto complejo de GNL de Qatar, han suscitado temores de que la oferta mundial siga siendo escasa durante algún tiempo.

Aunque solo alrededor del 10% del GNL que transitaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra se destinaba a Europa, el Viejo Continente es vulnerable a la competencia mundial por los suministros debido a su dependencia de las importaciones de gas. Algunos estados miembros de la UE, como Italia, obtenían hasta un tercio de su GNL de Qatar. En una situación como la actual estaría no solo en riesgo el precio sino incluso el compromiso de suministro futuro.

Puzder afirmó que la norma de la UE que obliga a los exportadores al bloque a declarar sus emisiones de metano antes del 1 de enero debería modificarse, ya que sería imposible para la mayoría de los productores estadounidenses cumplirla. La Comisión se ha comprometido a garantizar que la normativa sobre el metano no perjudique las importaciones.

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En virtud del acuerdo alcanzado entre Trump y Von der Leyen el año pasado se aplicó un arancel del 15% a la mayoría de las exportaciones de la UE, mientras que el bloque acordó reducir a cero sus propios aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y algunos productos agrícolas. Pero después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles de Trump, este introdujo apresuradamente un arancel global utilizando una ley diferente que puede durar hasta el 24 de julio, lo que resulta en un arancel general del 15,8% en promedio. En la legislación que se votará esta semana, los eurodiputados han incluido salvaguardias que suspenderían el acuerdo de Turnberry si Trump cumpliera con sus nuevas amenazas arancelarias y no restableciera las exenciones acordadas originalmente en Escocia, incluidas las relativas a los diamantes y el corcho. Sin embargo, el acuerdo final se negociará con los estados miembros, que probablemente se opondrán a las disposiciones.