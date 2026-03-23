El accidente de un avión deja al menos dos muertos y obliga a cerrar el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York

Una colisión entre un avión y un vehículo de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York ha causado dos muertos y ha obligado a suspender el tráfico aéreo en la terminal. Además, hay múltiples heridos, entre ellos dos policías y cuatro bomberos graves. Se investigan las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) anunció el cierre de la terminal y advirtió de que posiblemente sería "extendido" al resto de las instalaciones portuarias.

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, un avión de Air Canada Express "colisionó con un vehículo de rescate y combate de incendios" al aterrizar.

El aparato, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, había partido de Montreal, según FlightRadar24.

La autoridad de emergencias de Nueva York advirtió que habría "cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico" cerca del aeropuerto. "Usen rutas alternativas", urgió la autoridad en X.

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El incidente se produjo en momentos en que los pasajeros tienen que hacer largas colas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.