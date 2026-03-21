Guerra
Irán confirma un ataque de EEUU e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz
"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes"
Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.
"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.
Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear".
No es la primera vez que la central resulta alcanzada durante los ataques conjuntos que comenzaron el 28 de febrero contra Irán: tres días después, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en un bombardeo contra las instalaciones sin que tampoco hubiera constancia de "consecuencias radiológicas".
Sin embargo, en ese momento no resultó alcanzada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) como sí ha pasado este sábado y hay que recordar además que la central ya fue uno de los objetivos de la operación conjunta lanzada por EEUU e Israel el verano pasado y que azotó durante doce días la república islámica.
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