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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Sánchez y Zelenski presiden este miércoles en Moncloa una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo de España a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Hungría mantiene su veto al préstamo de 90.000 millones a Ucrania
Hungría mantuvo este jueves el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania, pese al gesto de Bruselas para ayudar a reanudar el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, mientras los Estados miembros aumentaron la presión sobre Budapest y anunciaron que esperan entregar el primer tramo de ayuda a Kiev en abril.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó a la cumbre de líderes europeos dejando claro que, como viene haciendo desde finales de enero, bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú.
IU rechaza la ayuda de Pedro Sánchez a Ucrania porque "alimenta" la guerra
IU ha manifestado este jueves que rechaza "la decisión unilateral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania, por valor de 1.000 millones de euros, para coproducir drones, radares y misiles, pues "alimenta el conflicto bélico" en vez de optar por salidas negociadas.
En un comunicado, IU ha informado de la decisión adoptada por su Comisión de Internacional el día después del anuncio de Sánchez, hecho tras su reunión en la Moncloa con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en su cuarta visita a España desde la invasión rusa de hace cuatro años.
IU ha señalado que prolongar la ayuda para armamento a Ucrania es una decisión "profundamente equivocada", porque España debería mantener una posición de resolución pacífica de los conflictos armados.
Orbán mantiene su veto al préstamo y la UE aumenta la presión, con la idea de entregarlo en abril
Hungría mantuvo este jueves el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania, pese al gesto de Bruselas para ayudar a reanudar el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, mientras los Estados miembros aumentaron la presión sobre Budapest y anunciaron que esperan entregar el primer tramo de ayuda a Kiev en abril.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán llegó a la cumbre de líderes europeos dejando claro que, como viene haciendo desde finales de enero, bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú.
Distintas delegaciones europeas habían adelantado antes de la reunión la posibilidad de que Orbán insistiera de nuevo en la condición que pone para dar luz verde a la ayuda a Ucrania y de que no hubiera un desbloqueo en esta cumbre. También reconocieron que el dirigente húngaro puede estar utilizando el tema del oleoducto para sacar rédito en las elecciones parlamentarias del próximo 12 de abril.
Zelenski defiende ante Orbán que el préstamo de 90.000 millones es "crítico" para salvar vidas en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido ante los líderes de la UE, incluido el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que para su país es "crítico" para poder salvar vidas que se cumpla con el acuerdo para la entrega de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que bloquea el mandatario húngaro.
Zelenski ha intervenido por videoconferencia en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que Orbán ha vuelto a dejar claro que no tiene intención de desbloquear la tramitación de dicho préstamo hasta que su país no empiece a recibir el petróleo a través del oleoducto de Druzhba.
Desde hace tres meses, les ha dicho el mandatario ucraniano a los líderes europeos, el préstamo --"la garantía de seguridad financiera más importante para Ucrania-- "no está funcionando". "Esto es crítico para nosotros. Es un recurso para proteger vidas", ha defendido, según los extractos de su intervención que ha compartido en redes sociales.
Ponomariov, en busca y captura
El Ministerio de Interior de Rusia ha declarado en busca y captura al veterano defensor de derechos Lev Ponomariov, que vive en el exilio desde abril de 2022, informaron medios locales. Según la agencia estatal TASS, la información fue publicada en la lista de Interior sobre personas buscadas sin precisar el motivo que acarreó la sanción.
Orbán vetará el préstamo de la UE a Ucrania
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reiteró este jueves que hasta que no se reanude el tránsito del crudo ruso por el oleoducto Druzhba, vetará el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania. "Hasta que no haya petróleo, no habrá dinero", afirmó Orbán al entrar en la cumbre de los líderes de la UE y sostuvo que "Bruselas apoya a Ucrania" y no a Hungría.
Ucrania reivindica los ataques contra una fábrica de aviones y una planta de reparación en Rusia
El Estado mayor del Ejército ucraniano reivindicó este miércoles sendos ataques en Rusia contra una fábrica de aviones de Aviastar en la región de Ulianovsk y contra una planta de reparación de aeronaves en la región de Novgorod.
Según publicó la institución castrense en redes, el primero de los ataques se produjo el pasado lunes, 16 de marzo, y logró destruir parte de la zona de aparcamiento, provocando daños de distinta gravedad en los aviones estacionados.
"La empresa es parte de la Corporación Unida de Aviación (una estructura de Rostec) y produce aviones de transporte militar Il-76MD-90A, aviones de repostaje Il-78M-90A, además de dar servicios de mantenimiento a aviones de transporte pesados An-124 Ruslan", aseguró el Estado mayor, haciendo referencia al conglomerado estatal de defensa ruso.
El rey recibe a Zelenski, que cierra su cuarta visita a España desde la invasión rusa
El rey ha recibido este miércoles a Volodímir Zelenski en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la visita a Madrid del presidente de Ucrania, la cuarta que realiza desde la invasión rusa, y tras la reunión que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Una reunión en el Palacio de la Zarzuela con la que el presidente ucraniano cierra su visita a Madrid antes de viajar a Bruselas donde este jueves comienza un Consejo Europeo que tratará, entre otros asuntos, el crédito para Ucrania de 90.000 millones de euros aprobado en diciembre, pero que todavía no se ha ejecutado por la oposición húngara.
Tras dar la bienvenida a Zelenski, Felipe VI y el presidente ucraniano han posado para la foto oficial para los medios de comunicación y después han comenzado el encuentro, al que han asistido también Sergi Kyslytsya, primer jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, y el jefe adjunto, Igor Zhovkva.
Finlandia dice que no es justo que Ucrania esté sometida a la política interna de Hungría
El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó este miércoles que la Unión Europea (UE) debe encontrar una solución para financiar a Ucrania a pesar de la oposición de Hungría y criticó al país centroeuropeo por someter a Kiev a su política interna.
"Ucrania se ha visto sometida a la política interna de Hungría y eso no es justo", dijo Orpo a la prensa antes de viajar a Bruselas para asistir este jueves al Consejo Europeo, donde se tratará de romper el bloqueo húngaro a la concesión a Kiev de un crédito comunitario de 90.000 millones de euros.
Las palabras de Orpo hacen referencia a las elecciones húngaras del próximo 12 de abril, en las que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se juega su continuidad al frente del Gobierno.
EEUU muestra su disposición a abrir conversaciones militares con Rusia que incluyan cuestiones nucleares
El Pentágono ha informado este miércoles que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está lista para entablar un diálogo militar con Rusia que también incluye cuestiones nucleares tras la expiración del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares de ambos países.
El subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, Daniel Zimmerman, ha indicado que el Gobierno está "abierto a fomentar el diálogo militar con Rusia, lo que incluye conversaciones lideradas por el Departamento de Estado tras la expiración del Nuevo START".
Así se ha pronunciado ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tan solo horas después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresara su "preocupación" por el futuro del régimen de no proliferación nuclear y alertara de una "situación completa" en el ámbito del control de armas a nivel mundial.
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