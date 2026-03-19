Guerra en Oriente Medio
Trump amenaza con destruir el mayor yacimiento de gas del mundo si Irán ataca de nuevo a Qatar
El presidente afirma que Estados Unidos desconocía que Israel atacaría el campo gasístico de South Pars
Redacción / agencias
El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia directa a Irán y aseguró que autorizará la destrucción del estratégico campo gasístico de South Pars si Teherán vuelve a atacar instalaciones energéticas en Qatar.
En una publicación, el mandatario republicano elevó el tono tras la escalada en Oriente Medio y dejó claro que ese yacimiento —clave para el suministro energético iraní— podría convertirse en objetivo militar si se repiten ofensivas contra el emirato. “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar”, afirmó.
Trump también quiso marcar distancias con el bombardeo inicial. Aseguró que Estados Unidos no tenía “conocimiento previo” del ataque ejecutado por Israel contra la instalación iraní, que solo habría sufrido daños parciales pese a su relevancia como la mayor reserva de gas natural del mundo y fuente del 70 % del consumo doméstico de Irán.
Según su versión, la respuesta iraní —dirigida contra infraestructuras en Qatar— fue “injustificada” y desencadenó incendios de gran magnitud, especialmente en la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, considerada la principal del país. También se reportaron impactos en instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin.
El Gobierno catarí confirmó “graves daños” en Ras Laffan tras la intervención de los equipos de emergencia, en un episodio que agrava la tensión regional y pone en riesgo el suministro global de gas.
En paralelo, la crisis ya tiene efectos en los mercados energéticos. La inestabilidad en el flujo de crudo ha llevado a Trump a suspender durante 60 días una normativa que obligaba a transportar petróleo entre puertos estadounidenses exclusivamente en buques nacionales, en un intento de contener la subida de los precios de la gasolina.
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