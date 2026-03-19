La Organización Marítima Internacional defiende la creación de un corredor seguro para evacuar a los buques atrapados en el Golfo

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de las Naciones Unidas, ha defendido este jueves la creación de un marco que permita la evacuación segura de los buques mercantes que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico. Esta ha sido una de las principales decisiones adoptadas en la reunión extraordinaria de dos días, convocada en su sede en Londres para analizar la situación del tráfico marítimo y la seguridad de los marinos afectados por la guerra en Irán y por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Teniendo en cuenta el considerable número de buques mercantes que siguen atrapados en la región, [el Consejo] instó a que se estableciera, con carácter provisional y urgente, a través de medios pacíficos y con carácter voluntario, un marco, como un corredor marítimo seguro, para facilitar la evacuación en condiciones de seguridad de los buques mercantes desde las zonas afectadas y de alto riesgo hacia un lugar seguro”, ha indicado la organización en sus deliberaciones finales.

Corredor seguro

La creación de un corredor seguro ha recibido el apoyo de la gran mayoría de los 40 países que forman parte del Consejo, los cuales han instado al secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, a colaborar con las partes implicadas y a adoptar las medidas necesarias para poner en marcha este marco. La decisión se suma al llamamiento lanzado este jueves por siete países occidentales, entre ellos Francia y el Reino Unido, para llevar a cabo los “preparativos necesarios” para alcanzar este fin.

“Mi primer paso será ponerme en contacto con todos los países de la región para iniciar el diálogo sobre cómo se pueden establecer esas rutas de evacuación”, ha asegurado Domínguez, quien ha confirmado haber mantenido conversaciones con la delegación de Irán para tratar de garantizar la seguridad de los buques y de las tripulaciones afectadas. “Debemos analizar los distintos buques que tenemos allí y cuándo recibieron suministros por última vez, con el fin de establecer un orden de prioridad. No se trata de sacar todos los buques en un solo día”, ha añadido en una rueda de prensa posterior a la reunión.

Marinos atrapados

El Consejo ha mostrado su preocupación por los cerca de 20.000 marinos que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico y ha instado a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar un suministro adecuado de agua, alimentos y combustible, además de facilitar los cambios de tripulación con el fin de salvaguardar la salud física y mental de los afectados. La posibilidad de renovar las tripulaciones, sin embargo, se presenta compleja. “Con las alteraciones en el tráfico aéreo es difícil traer nuevos marinos a la región y no voy a criticarlos si dicen que no quieren venir a una zona de conflicto”, ha reconocido Domínguez.

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El Consejo ha condenado en los “términos más enérgicos” los ataques perpetrados por Irán contra los países de la región, además de los intentos de obstaculizar la navegación internacional con el lanzamiento de misiles y drones contra los buques mercantes. Una declaración que ha contado con el respaldo de la gran mayoría de países pero que ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos miembros, entre ellos Rusia o China, los cuales han reclamado que se tengan en cuenta las causas originales que han propiciado el bloqueo del tráfico marítimo, en referencia a los ataques iniciales contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. La OMI ha asegurado haber tomado nota de las “inquietudes” manifestadas por algunas delegaciones y de sus críticas a la redacción de la declaración, la cual consideran que no ha sido “equilibrada, inclusiva ni constructiva”.