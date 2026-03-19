Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania reivindica los ataques contra una fábrica de aviones y una planta de reparación en Rusia

El Estado mayor del Ejército ucraniano reivindicó este miércoles sendos ataques en Rusia contra una fábrica de aviones de Aviastar en la región de Ulianovsk y contra una planta de reparación de aeronaves en la región de Novgorod.

Según publicó la institución castrense en redes, el primero de los ataques se produjo el pasado lunes, 16 de marzo, y logró destruir parte de la zona de aparcamiento, provocando daños de distinta gravedad en los aviones estacionados.

"La empresa es parte de la Corporación Unida de Aviación (una estructura de Rostec) y produce aviones de transporte militar Il-76MD-90A, aviones de repostaje Il-78M-90A, además de dar servicios de mantenimiento a aviones de transporte pesados An-124 Ruslan", aseguró el Estado mayor, haciendo referencia al conglomerado estatal de defensa ruso.