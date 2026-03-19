ITALIA
Fallece Umberto Bossi, el fundador de la Liga Norte y defensor de la independencia de la Padania italiana
El político italiano Umberto Bossi, exministro y fundador de la Liga Norte, murió en el hospital donde estaba ingresado en cuidados intensivos, dejando un legado controvertido en la historia reciente de Italia
EFE
Roma
El fundador del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, exministro y defensor de la independencia de las regiones septentrionales del país, falleció este jueves a los 84 años de edad, según confirmaron fuentes de su formación.
Bossi falleció en el hospital de Varese (norte) donde había sido ingresado en cuidados intensivos.
Este veterano y controvertido político, uno de los protagonistas de la historia reciente italiana, fundó en 1989 la Liga Norte con el intento de lograr la independencia de una zona del norte italiano conocida como 'Padania'.
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