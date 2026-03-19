Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado

Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró este miércoles los cambios en el gabinete de Nicolás Maduro con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, hasta ahora ministro de Defensa, decisión que se suma a la remoción del jefe de la guardia presidencial del mandatario y que deja reducida a la cúpula más incondicional del líder chavista.

Además de la salida de Padrino López, quien estuvo por más de una década frente del despacho de Defensa y desde donde juró lealtad en más de una oportunidad a Maduro, la mandataria ordenó diez movimientos en su equipo, entre ellos en los ministerios de Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo.

La separación de Padrino López del cargo se da dos meses y medio después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, país que anunció en enero de 2025 una recompensa de 15 millones de dólares por el ahora extitular de Defensa venezolano.