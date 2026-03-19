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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado

Israel se despierta sin heridos tras una madrugada con 6 andanadas de misiles de Irán

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Irán ataca Israel con misiles para vengar la muerte de Lariyani

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Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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