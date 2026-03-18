París, el bastión de la izquierda en peligro

El candidato socialista a la alcaldía de París, Emmanuel Gregoire (37,98%), se alzó con la victoria en la primera vuelta de las elecciones municipales. Aparentemente, los doce puntos por delante de la conservadora Rachida Dati (25,46%) le darían una holgada ventaja, sin embargo, entre vuelta y vuelta, se cuecen las alianzas y es entonces cuando todo cambia.

La campaña por la segunda votación se reanuda este miércoles marcada por un ambiente tenso en torno a unas alianzas que podrían ayudar a Dati a alcanzar su sueño de ser alcaldesa de París. "Escucho a los más de 80.000 votantes que apoyaron a la Sra. Knafo", declaró Rachida Dati este miércoles para los micrófonos de Cnews-Europe 1. La unión de la derecha tradicional con el candidato de Horizontes, Pierre-Yves Bournazel, y la extrema derecha de Sarah Knafo, dejaría a la exministra de Cultura como la única representante de la derecha en esta segunda vuelta. Una estrategia clave para desbancar al candidato, Emmanuel Grégoire, al frente de una lista socialista-comunista-verde. Knafo tampoco perdió el tiempo y rápidamente tendió la mano a Dati con el fin de “derrotar a la izquierda", afirmó.

Sobre el papel esta retirada de candidatos conservadores es una buena noticia para Dati, que le permitiría captar votos de un electorado que desea poner fin al largo dominio de la izquierda en París. Sin embargo, esta transferencia de los votos de la extrema derecha también podría girarse en su contra para aquellos que reniegan de los extremos.

El dilema de la izquierda

Grégoire, por su lado, también busca alianzas y lanza una llamada al "voto útil", aunque a la izquierda se le presenta un importante dilema: La Francia Insumisa. El representante socialista reafirmó este miércoles su negativa a formar una alianza con el partido de extrema izquierda: "Presenté mi lista ayer. Es una cuestión de coherencia: dijimos que no formaríamos una alianza. La candidata insumisa no ha creado las condiciones necesarias para ello". El socialista espera capitalizar su ventaja en las encuestas para evitar acusaciones de connivencia con La France Insoumise tras una tensa campaña en la capital francesa.

El sucesor de Anne Hidalgo insistió en las últimas horas en consolidar la batalla electoral entre la izquierda y la derecha, excluyendo de la ecuación a los insumisos, quienes obtuvieron un 11,42 % de votos: "El domingo, la cuestión es elegir entre Rachida Dati y yo. Esa es la única clave de las elecciones”, afirmó, recordando a los parisinos que la conservadora deberá enfrentarse en septiembre a un juicio por corrupción. "Estoy convencido de que los votantes darán fuerza a quien esperan que sea alcalde", reiteró.

Noticias relacionadas

Este miércoles, los candidatos a la segunda vuelta deberán verse las caras en el tradicional debate televisado. Una cita decisiva para perfilar el desenlace de una campaña marcada por la polarización, las tensiones y los equilibrios estratégicos. El domingo, los parisinos tendrán la última palabra y deberán escoger entre la continuidad del legado de Hidalgo o un giro hacia una capital más conservadora.