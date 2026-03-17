Crisis en Cuba
Un terremoto de magnitud 6 sacude el este de Cuba en medio del apagón
El nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio, dejó sin luz a más de nueve millones de cubanos, agravando la crisis energética y el malestar social en el país
Redacción / agencias
Un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter sacudió durante la madrugada de este martes el este de Cuba, en plena crisis eléctrica tras un nuevo apagón masivo que ha dejado sin suministro a millones de personas en la isla.
Según informó el Servicio Sismológico Nacional cubano, el seísmo se registró a las 0.28 horas (5.28 en la España peninsular), con epicentro a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, y a una profundidad de 20 kilómetros. El temblor se percibió en varias provincias orientales, entre ellas Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó posteriormente una posible réplica de magnitud 4,7.
El seísmo se produce en un contexto especialmente delicado para el país, que desde el lunes sufre un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuyas causas aún se investigan. La caída dejó sin electricidad a más de nueve millones de personas, en el sexto apagón nacional en apenas año y medio.
Horas después de la desconexión total, la mayor parte del país seguía sin suministro eléctrico y, en muchos casos, también sin telefonía ni acceso a internet. Las autoridades trabajan en la recuperación “paso a paso” mediante la creación de microsistemas que generan energía en pequeñas áreas, priorizando infraestructuras críticas como hospitales y centros de comunicación.
La estatal Unión Eléctrica ha señalado que el restablecimiento será gradual y dependerá de las condiciones del sistema, mientras se analizan las causas del fallo, que no habría estado relacionado, en principio, con averías en las unidades generadoras activas.
La crisis energética en Cuba se ha agravado en los últimos meses, con apagones prolongados que afectan gravemente a la actividad económica y han incrementado el malestar social, reflejado en protestas recientes en distintas ciudades del país. En este escenario, el terremoto añade un nuevo factor de incertidumbre a una situación ya de por sí crítica.
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