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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Zelenski denuncia ataque ruso masivo contra Ucrania que deja cuatro muertos en Kiev
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que sólo en el área de la capital de Ucrania murieron cuatro personas.
"Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas", señaló Zelenski en su cuenta de Télegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo "el sector energético de la región de Kiev", aunque también hubo "impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles".
"Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica", señaló el jefe de Estado Ucraniano. "Durante esta noche, Rusia usó unos 430 drones de varios tipos y un número significativo de misiles", indicó Zelenski, que aludió a cómo, según datos provisionales, 58 de los 68 misiles lanzados por Rusia en la noche del viernes a este sábado fueron neutralizados.
Al menos cuatro muertos y quince heridos en Kiev por ataque nocturno ruso
Al menos cuatro personas murieron y otras quince resultaron heridas en Kiev durante un ataque de Rusia contra Ucrania en el que los militares rusos emplearon 430 drones y 68 misiles de diferentes tipos en la noche del viernes a este sábado.
"Desafortunadamente, el balance de muertos ha subido a cuatro personas. Quince habitantes de la región fueron heridos en el bombardeo enemigo", escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik.
Según precisó Kalashnik, tres de los heridos se encuentran en estado crítico, y otros dos hospitalizados "están siendo operados". La Fuerza Aérea de Ucrania precisó en su cuenta de Telegram que, en el ataque nocturno ruso contra el territorio de Ucrania, las defensas antiaéreas ucranianas neutralizaron 58 misiles y 402 drones de diferentes tipos.
La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán
La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada.
El Ministerio de Defensa considera dos factores cruciales: uno, militar, porque Moscú ha reducido enormemente su dependencia de los aviones no tripulados iraníes que ha empleado durante las hostilidades contra Kiev, mientras que el segundo se remite al aspecto económico, al entender que los ingresos rusos por el petróleo aumentarán por el alza de los precios mundiales.
La decisión de aliviar las sanciones a Rusia levanta gran controversia dentro y fuera de EEUU
"Decisión incorrecta"; "no ayuda a la paz"; la situación actual "no justifica la medida". El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afrontado este viernes un alud de críticas, tanto dentro como fuera de su país y en particular procedente de Europa, por la decisión de aliviar parcialmente las sanciones que pesaban sobre la venta de crudo a Rusia, adoptada en primera instancia la semana pasada y reforzada de forma sorpresiva este jueves. La medida, materializada tras una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, ha generado, una vez más, comentarios maliciosos y dudas acerca de la naturaleza de la relación entre ambos mandatarios. (Seguir leyendo)
Rusia convoca a los embajadores de Francia y Reino Unido por el ataque en Briansk
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este viernes a los embajadores de Francia y Reino Unido en Moscú para pedir explicaciones por la "implicación directa" de ambos países en el ataque perpetrado el martes contra la provincia de Briansk, que causó al menos siete muertos y más de 40 heridos.
"Nos resulta evidente que el ataque con misiles contra Briansk no habría sido posible sin la participación de especialistas británicos y franceses, así como sin la transferencia de información al régimen neonazi de Kiev", ha señalado la cartera rusa en un comunicado publicado en su página web.
Italia vigila un petrolero ruso a la deriva en el Mediterráneo tras un ataque con drones
Las autoridades de Italia siguen la situación de un petrolero ruso a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo central entre la isla de Sicilia (sur) y Malta, diez días después de ser presuntamente atacado con drones.
La vigilancia de la embarcación 'Arctic Metagaz' ha sido asumida por el Departamento de Protección Civil del Gobierno italiano, confirman a EFE fuentes del mismo.
Rusia cita a los embajadores del Reino Unidos y Francia por el ataque mortal en Briansk
El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este viernes a los embajadores del Reino Unido y Francia por un ataque ucraniano con misiles Storm Shadow perpetrado el martes contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron siete personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.
"El 13 de marzo, el embajador británico en Moscú, Nigel Casey, y el embajador francés, Nicolas de Rivière, fueron convocados al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Se presentó una enérgica protesta en relación con el ataque del 10 de marzo contra Briansk por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, que utilizaron misiles de crucero fabricados por la empresa franco-británica MBDA", señala el comunicado oficial.
Zelenski sobre la relajación de sanciones de EE. UU. a Rusia: “No ayuda a la paz”
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este viernes desde París que EE. UU. haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusial.
Zelenski estimó que la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.
Berlín descarta 'plan B' para financiar a Kiev porque cree que Hungría respetará acuerdo
El Gobierno alemán no ve necesario el 'plan B' que pidió la víspera a la Unión Europea (UE) el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para financiar al país invadido por Rusia con un préstamo de 90.000 millones de euros, porque cree que Hungría respetará lo acordado en el bloque comunitario.
"Partimos de la base de que Hungría va a respetar las decisiones adoptadas dentro de la UE", dijo el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, al aludir al crédito de 90.000 millones aprobado por la UE para ayudar a Ucrania.
Rusia sube a 10 el número de sanitarios fallecidos en el ataque ucraniano en Donetsk
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) aumentó este viernes a 10 el número de sanitarios fallecidos en el ataque ucraniano con drones perpetrado este martes contra un centro médico en la región de Donetsk.
“Diez trabajadores sanitarios fallecieron y 10 personas, entre ellas nueve trabajadores sanitarios, resultaron heridas de diversa gravedad. Todas las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria”, informó el organismo en un comunicado publicado en su página web.
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