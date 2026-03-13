Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Turquía activa los sistemas de alerta en una de sus instalaciones de la OTAN La agencia de noticias turca Anadolu informó este viernes sobre la activación de sirenas de alerta en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN con tropas estadounidenses pero bajo soberanía de Ankara. "Anteriormente, dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN", recordó la agencia sobre esta base situada cerca de la ciudad de Adana, próxima a la frontera con Siria. La defensa aérea turca ha recibido mayor atención después de que fragmentos de misiles cayeran en dos ocasiones en su territorio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El brent cae levemente, aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril El barril de petróleo de brent, el de referencia en Europa, ha abierto este viernes con leves caídas del 0,33% que lo mantienen en el entorno de los 100 dólares por barril. A las 7 horas, el precio del crudo brent caía hasta los 100,13 dólares después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también cotiza con descensos del 0,66 %, hasta los 95,1 dólares, en las operaciones previas a la apertura oficial del mercad

El Gobierno califica de "ilegal" la orden de Israel para evacuar el sur de Líbano El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha rechazado este jueves la orden de evacuación de la población civil en el sur de Líbano por parte del ejército israelí, que ha calificado de "ilegal", "injustificada" y "totalmente desproporcionada". "España exige el fin de estas acciones así como el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano", ha añadido el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa. El Gobierno ha condenado los "intensos ataques" lanzados por Israel contra el Líbano, en medio del conflicto bélico que asola a Oriente Próximo, y también los "ataques indiscriminados" de la milicia libanesa de Hizbulá contra Israel que, según ha advertido, "pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento".

Macron anuncia la muerte de un soldado francés en un ataque en una base en norte de Irak El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó. "Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra el Estado Islámico desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales. Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, precisó Macron, y manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

Una milicia proiraní de Irak reivindica el ataque a un avión de EEUU y Teherán dice los seis tripulantes han muerto La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de ese país, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil. En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que en el ataque murieron seis personas, la tripulación completa del avión, que según su versión se encontraba abasteciendo a un avión de combate "enemigo" en el momento del impacto.

Albares: "No haremos nada que pueda reforzar esta guerra que conduce al caos" El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este jueves que España "no hará nada que pueda reforzar" la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán y que, dijo, "conduce al caos". "No participaremos en nada que pueda reforzar más aun esta guerra que nos conduce al caos", dijo el jefe de la diplomacia española en una entrevista a la televisión francesa LCI.

Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales. (Seguir leyendo)

Un avión cisterna de Estados Unidos se estrella en el oeste de Irak Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán. El Comando Central del Ejército estadounidense informó en un comunicado que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave. El Pentágono subrayó que el accidente se produjo "en espacio aéreo aliado" y que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".