Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea ultras VigoCelta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Un conflicto descontrolado

Trump dice que no está "interesado" en el Nobel de la Paz en medio de la guerra de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, cuando se cumplen trece días de la guerra con Irán, que no está "interesado" en el Premio Nobel de la Paz, un galardón que había deseado durante mucho tiempo. En una breve entrevista telefónica con el diario The Washington Examiner, Trump declaró que no tiene "ni idea" de si la ofensiva, lanzada el 28 de febrero junto a Israel y bautizada como 'Furia Épica' por el Pentágono, afectará a sus aspiraciones al Nobel. "No lo sé", respondió Trump, quien agregó: "No estoy interesado en eso".

El republicano también negó haber abordado el tema del Nobel durante las últimas conversaciones que ha mantenido con líderes internacionales. Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de no involucrar a Estados Unidos en prolongadas guerras en el exterior y ha reivindicado en varias ocasiones el Nobel de la Paz para sí mismo, pues asegura haber puesto fin a ocho conflictos internacionales.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán, en la que fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y a la que la República Islámica ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países que albergan bases militares estadounidenses.

Estados Unidos podría haber sido responsable del bombardeo contra una escuela de niñas en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas, según una investigación preliminar del Pentágono a la que tuvo acceso 'The New York Times'.

Trump, que ha acusado a Irán de ser responsable del ataque a la escuela, ha dicho que acatará lo que determine la investigación.

Noticias relacionadas y más

La guerra, en la que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el golfo Pérsico, podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

TEMAS

  1. Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
  2. «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
  3. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  4. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  5. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  6. Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
  7. Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
  8. Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna

«Ayudaremos a los alumnos de la UVigo a generar negocios y buscar trabajos potentes en empresas fuertes»

«Ayudaremos a los alumnos de la UVigo a generar negocios y buscar trabajos potentes en empresas fuertes»

Marinetea estrecha lazos con la Brilat y entrega al general González Alvarado un libro histórico de la ETEA

Marinetea estrecha lazos con la Brilat y entrega al general González Alvarado un libro histórico de la ETEA

La sanidad gallega cerró 2025 con casi seis días más de espera para operarse en el Sergas y 49.500 pacientes pendientes

La sanidad gallega cerró 2025 con casi seis días más de espera para operarse en el Sergas y 49.500 pacientes pendientes

Da positivo en drogas una conductora sorprendida en Redondela que circulaba sin carnet, seguro ni ITV

Da positivo en drogas una conductora sorprendida en Redondela que circulaba sin carnet, seguro ni ITV

La afición del Lyon, escoltada por la Policía, pone rumbo a Balaídos

La afición del Lyon, escoltada por la Policía, pone rumbo a Balaídos

La afición del Olympique de Lyon recorre las calles de Vigo camino a Balaídos

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores

Iberia facilita el viaje con mascotas: ahora se pueden añadir directamente a la reserva online

Iberia facilita el viaje con mascotas: ahora se pueden añadir directamente a la reserva online
Tracking Pixel Contents