Mojtaba Jameneí amenaza con abrir más frentes de guerra y asegura que Irán mantendrá el cierre del estrecho de Ormuz

La voz del hombre, de 56 años, era para una gran mayoría de iraníes una absoluta incógnita. Poco o casi nada sabían de él la gran mayoría de los ciudadanos del país persa, que conocían su nombre tan solo por ser el hijo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y por aparecer siempre en las tornas de una posible sucesión, pero nunca en las posiciones de favorito.

Pero el domingo pasado, tras la muerte de su padre, ocurrió: Mojtaba Jameneí fue elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica, pero herido en el bombardeo que mató a su padre, su voz y estado seguía siendo un misterio. Así ha seguido siendo este jueves, cuando el ha publicado por primera vez un discurso —por escrito— al país.

"Vengaremos la muerte de nuestros mártires. Quiero agradecerles a nuestros heroicos soldados, que están resistiendo cuando nuestro país está bajo ataque. [...] El estrecho de Ormuz seguirá cerrado, y seguiremos nuestra lucha hasta que todas las bases de los EEUU en la región sean expulsadas. Los países del Golfo deben clarificar su posición frente a nuestros agresores", ha dicho Mojtaba Jameneí, que ha asegurado en su discurso que "Irán está preparando otros escenarios para abrir frentes de guerra en los que nuestros enemigos no están preparados".

"Hasta ahora, tan solo hemos podido vengar la sangre de nuestros mártires de una forma limitada. Pero conseguir nuestra venganza será nuestra prioridad, por encima de todo. El crimen que nuestro enemigo cometió en Minab —cuando un bombardeo supuestamente estadounidense impactó contra una escuela primaria y mató a casi 170 personas— y otros casos similares tienen un estatus especial en esta rendición de cuentas", ha continuado el nuevo líder supremo iraní, afectado personalmente por los ataques: aparte de su padre, Mojtaba perdió en el bombardeo sorpresa del 28 de febrero a su madre, mujer y un hijo.

Ataques hacia todos

A pesar de que Irán asegura haber tenido como objetivo tan solo las bases militares de EEUU en el Golfo —una posición repetida por Mojtaba en su discurso—, la República Islámica ha estado constantemente atacando posiciones civiles, sobre todo contra Qatar, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, cuyas instalaciones petrolíferas han sido objetivo constante de los misiles balísticos y drones iraníes.

"La República Islámica no busca establecer dominación o colonialismo en la región, y está preparada para mantener relaciones cálidas y amigables con todos sus vecinos", ha dicho Mojtaba Jameneí en su discurso este jueves, en el que también ha loado a las milicias de los hutíes, Hizbulá y las Unidades de Movilización Popular (UMP), brazos que Irán ha mantenido en el Líbano, Yemen e Irak para dominar política y militarmente estos países, además de con Hamás en Gaza y el caído gobierno de Bashar al Asad en Siria.