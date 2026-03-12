Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo ataque de Trum a España
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes.

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

