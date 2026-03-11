Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está "fuera" del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas

Italia no puede permitirse dar pasos en falso en el conflicto en curso, no tanto por razones de política interna, como por los múltiples intereses (especialmente económicos) en juego. Con esa premisa fundamental de fondo, la primera ministra transalpina y aliada de Donald Trump, Giorgia Meloni, ha comparecido finalmente este miércoles ante el Senado de su país. Y allí ha dicho lo que hasta ahora había intentado no decir (y otros líderes europeos dijeron antes que ella, entre ellos, Pedro Sánchez, el líder del Gobierno español). Eso es, que la intervención de Israel y Estados Unidos (EEUU) se coloca "fuera del perímetro del derecho internacional". La líder ha pronunciado así unas palabras que anteriormente sólo había dejado caer de la boca de su ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Más en detalle, Meloni incluso se ha referido al ataque contra la escuela iraní en el que murieron decenas de niñas y que, según investigaciones de medios como CNN, The New York Times y The Wall Street Journal, fue alcanzada por un misil de EEUU. La jefa del Gobierno ha afirmado que su Gobierno "condena" lo sucedido, ha expresado "solidaridad" con las familias de las víctimas y además ha pedido que se "determinen rápidamente las responsabilidades de esta tragedia".

"Elegir entre malas opciones"

La actual posición de Roma, ha expresado, es una postura de "prudencia", que responde a la necesidad "de elegir entre malas opciones". "No tenemos elementos para confirmar con certeza, pero tampoco para desmentir, las afirmaciones de Estados Unidos sobre la supuesta falta de disposición de Irán a cerrar un acuerdo definitivo", ha añadido al respecto. Al mismo tiempo, sin embargo, la líder ha responsabilizado a Teherán por su apoyo a Hamás y Hezbolá, así como por la falta de transparencia en su programa de enriquecimiento de uranio.

Aun así, en un discurso de muchos malabares, la mandataria también ha marcado distancias con el Gobierno israelí. Al referirse en particular a la situación en el Líbano, país atacado nuevamente por el país hebreo, ha explicado que ha hablado "en los pasados días" con el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, a quien ha reiterado la oposición de Italia a cualquier escalada del conflicto, sin dejar de reconocer "el derecho de Israel a responder a los ataques de Hezbolá". A renglón seguido, ha añadido que Roma está trabajando para favorecer un regreso al diálogo entre Irán, Estados Unidos e Israel y, dentro de la Unión Europea, para consensuar "estrategias comunes", especialmente con el Reino Unido, Alemania y Francia.

"Una excelente líder"

La mandataria se ha expresado de esta manera después de que el propio presidente estadounidense Trump confirmara días atrás su sintonia con Meloni. "Es una excelente líder y siempre intenta ayudar", afirmó el mandatario estadounidense. Algo que sumó más críticas de la oposición de centroizquierda, que ha pedido reiteradamente a Meloni una condena más contundente contra Israel y EEUU, en medio también de una grandísima preocupación de los grandes grupos económicos del país por los efectos potencialmente catastróficos para la economía del país.

El primer gran frente para Italia, de hecho, es el energético. Tras la interrupción del suministro de gas ruso, Roma ha tratado de diversificar sus proveedores y hoy recibe una parte significativa del gas que importa de países como Azerbaiyán y Qatar. De este último, por ejemplo, procede entre el 44% y el 45% de las importaciones italianas de gas natural licuado. Sin embargo, el cierre del estrecho de Ormuz y los daños sufridos por algunas infraestructuras qataríes a causa de ataques iraníes han interrumpido prácticamente en los últimos días ese flujo.

La preocupación se refleja ya en la opinión pública. En uno de los últimos sondeos sobre la cuestión, elaborado por la encuestadora SGW, el 61% de los encuestados se declaraba muy preocupado por el conflicto, mientras que el 59% consideraba que Estados Unidos e Israel se equivocaron al atacar a Irán. El impacto podría trasladarse rápidamente a los hogares: algunas estimaciones hablan de un aumento de unos 1.000 euros anuales en el gasto energético por familia si la situación se mantiene así al medio o largo plazo.