Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, en esta ocasión con la toma del control de una localidad situada en la provincia de Sumi, en el sureste del país europeo. "Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido el control de la localidad de Chervona Zaria, en Sumi, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.
Rusia acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque contra una fábrica de microchips
El Kremlin acusó hoy al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow perpetrado anoche contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron seis personas y cerca de medio centenar resultaron heridas. "Es evidente que el lanzamiento de estos misiles no es posible sin (la participación de) los especialistas británicos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ucrania ataca dos plantas químicas en la región rusa de Samara
Ucrania atacó durante la pasada madrugada dos plantas químicas en la región de Samara, según información de canales de Telegram rusos y ucranianos que no ha sido confirmada por las autoridades locales. "En la mañana los habitantes de la ciudad de Toliatti de la región de Samara informaron de un gran número de explosiones y un incendio en una planta química", informó el canal de Telegram Astra, que publicó fotos de la ciudad.
EEUU prevé nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha informado este martes de que todo apunta a que se producirán nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana, después de que la cita prevista para esta semana haya sido pospuesta debido a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Creo que la reunión trilateral será pospuesta hasta la semana que viene, y nos mantenemos optimistas respecto a esto", ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión CNBC, donde ha aclarado también que las autoridades rusas han asegurado al presidente estadounidense, Donald Trump, que no han compartido información de Inteligencia con Irán sobre objetivos estadounidenses durante la guerra.
Al menos seis civiles muertos en la región rusa de Briansk por un ataque ucraniano
Las autoridades de la región rusa de Briansk han denunciado este martes que seis civiles han muerto y otros 37 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio, ubicado al suroeste de la capital, Moscú.
"Todos han sido llevados al hospital regional de Briansk, donde reciben atención médica", ha informado la oficina del gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar más detalles al respecto.
Una comisión de la ONU concluye que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por deportación de niños
Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas ha concluido que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por la deportación y el traslado forzoso de más de un millar de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.
"Las pruebas reunidas llevan a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños", reza el informe de 19 páginas de la comisión independiente de investigación sobre Ucrania al que ha tenido acceso Europa Press.
Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra
El presidente ruso, Vladímir Putin, negó durante una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, haber compartido inteligencia con Irán sobre la guerra, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff.
"Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían estado compartiendo información", declaró Witkoff en una entrevista con la cadena CNBC, durante la que agregó: "Podemos confiar en su palabra".
La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que medios como 'The Washington Post' publicaran que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Oriente Medio.
Sobre esa llamada, Trump dijo que fue "muy buena" y que Putin "quiere ser útil en el tema de Irán".
Ucrania acusa de "chantaje" a Hungría tras revelar que retienen dinero del Oschadbank hasta reabrir el Druzhba
Las autoridades ucranianas han acusado este martes al Gobierno de Hungría de cometer "chantaje" una vez ha confirmado que retendrá los bienes incautados hace unos días al banco estatal ucraniano Oschadbank hasta que Kiev reabra el oleoducto Druzhba, nuevo motivo de fricción entre ambos a razón de la guerra con Rusia.
"Se les ha caído la máscara. Las autoridades húngaras ya no ocultan su chantaje", ha reaccionado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, a una últimas declaraciones del titular de Transportes de Hungría, János Lázár, que condiciona la devolución de estos bienes a la reapertura del oleoducto.
Zelenski, Merkel y Walesa, reconocidos con el máximo honor de la Orden Europea al Mérito
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la excanciller alemana Angela Merkel y el expresidente polaco Lech Walesa fueron distinguidos este martes con el máximo honor de la nueva Orden Europea al Mérito, el de "miembro distinguido de la Orden", que reconoce una contribución significativa a la integración europea y sus valores.
Alemania logra para Ucrania un nuevo paquete de interceptores para sistemas Patriot
El Ministerio de Defensa de Alemania confirmó la donación a Ucrania de un nuevo paquete de misiles interceptores para sistemas de defensa antiaérea Patriot en un esfuerzo coordinado con los aliados del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. "Se ha logrado reunir otra parte de los PAC-3 previstos en esta iniciativa a través de nuestros socios", señaló a EFE un portavoz del Ministerio de Defensa de Alemania, en referencia a los misiles interceptores que fabrica la firma estadounidense Lockheed Martin.
