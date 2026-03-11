Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Grecia refuerza la seguridad de las bases de EEUU en su territorio por la guerra con Irán

Grecia ha reforzado la seguridad de las bases militares de Estados Unidos en su territorio ante el riesgo de ataques, espionaje y sabotaje tras la escalada bélica en Oriente Medio desencadenada por los ataques de EEUU e Israel contra Irán, informó este miércoles la prensa griega.

Los servicios secretos griegos (EYP) han preparado un operativo para reforzar la seguridad en todas las bases militares estadounidenses en Grecia, especialmente en la base naval de Souda, situada en la isla de Creta, y la de Alejandrópolis, en el noreste del país, dos de las más importantes para Washington en el sureste del Mediterráneo.

Agentes del EYP han puesto bajo una mayor vigilancia distintos puntos de interés alrededor de estas bases con el objetivo de prevenir actividades de espionaje, ataques o intentos de sabotaje, informó la emisora privada Skai.