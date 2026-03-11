En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump
El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Grecia refuerza la seguridad de las bases de EEUU en su territorio por la guerra con Irán
Grecia ha reforzado la seguridad de las bases militares de Estados Unidos en su territorio ante el riesgo de ataques, espionaje y sabotaje tras la escalada bélica en Oriente Medio desencadenada por los ataques de EEUU e Israel contra Irán, informó este miércoles la prensa griega.
Los servicios secretos griegos (EYP) han preparado un operativo para reforzar la seguridad en todas las bases militares estadounidenses en Grecia, especialmente en la base naval de Souda, situada en la isla de Creta, y la de Alejandrópolis, en el noreste del país, dos de las más importantes para Washington en el sureste del Mediterráneo.
Agentes del EYP han puesto bajo una mayor vigilancia distintos puntos de interés alrededor de estas bases con el objetivo de prevenir actividades de espionaje, ataques o intentos de sabotaje, informó la emisora privada Skai.
Rumanía permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra en Irán
Rumanía aceptará el despliegue de equipos y fuerzas militares de Estados Unidos para apoyar los bombardeos aéreos en Irán, anunció este miércoles el presidente rumano, Nicusor Dan, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.
Según precisó el mandatario rumano, se trata de aviones cisterna, equipos de seguimiento e instalaciones de comunicaciones por satélite, que serán desplegados en Rumanía en el marco del escudo antimisiles de Deveselu, ubicado en el sur del país.
Según la prensa rumana, Estados Unidos había solicitado a Rumanía el envío de nuevas fuerzas, incluyendo cazas de combate y otros equipos, a la base aérea de la OTAN 'Mihail Kogalniceanu', cerca de la costa del mar Negro.
Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EEUU o Israel
Irán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será "objetivo legítimo" para Teherán.
Israel dice que los ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".
"Seguiremos actuando para aplastar al régimen y sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán, día tras día, objetivo tras objetivo", dijo el ministro en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares remitido por su ministerio en un comunicado.
Además, reiteró el mensaje del Gobierno israelí de que debe ser el pueblo iraní el que "se levante, actúe y derroque a este régimen". "En última instancia, depende de ellos", insistió. Katz afirmó que "los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles", desde donde dijo que ordenan los ataques.
La UE aprueba nuevas sanciones contra 19 responsables iraníes por violaciones graves de Derechos Humanos
Los Veintisiete Estados miembro de la UE han aprobado nuevas sanciones contra 19 responsables y entidades vinculadas al régimen iraní por su implicación en "graves violaciones" de Derechos Humanos, en un paso para enviar a Teherán el mensaje de que el futuro del país no puede construirse sobre la represión.
Así lo ha anunciado este miércoles en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha indicado que en una reunión a nivel de embajadores, los Estados miembro han dado luz verde a estas medidas restrictivas dirigidas contra responsables de la represión interna en Irán.
España cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu
El Gobierno ha procedido al cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, llamada a consultas el pasado mes de septiembre tras el último choque con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, lo que le obligará a designar un nuevo jefe de misión cuando quiera recuperar la representación al más alto nivel en este país.
El BOE publica este miércoles el cese de Sálomon "a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026". Con el cese, rubricado como es preceptivo por el Rey Felipe VI, se agradecen "los servicios prestados" a la embajadora.
UKMTO informa de 3 barcos alcanzados por proyectiles en Ormuz y alrededores últimas horas
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz.
UKMTO notificó que el capitán de un portacontenedores alertó de que la embarcación había sufrido daños por parte de un "proyectil sin identificar" a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos.
Horas después, la agencia informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo.
El capitán de otra embarcación notificó un tercer impacto por parte de otro proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) al noroeste de Dubái, en las proximidades de Ormuz, señaló UKMTO.
Un buque griego es atacado cerca de Ormuz sin dejar víctimas
Un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, informó el diario Naftemporiki de Grecia.
Previamente, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que controla la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, había alertado de que un barco granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a 50 millas náuticas del noroeste de Dubái, si mencionar el nombre del buque.
El ministro de Deportes de Irán no ve "ninguna posibilidad" de jugar el Mundial con la situación actual
El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, descarta que la selección masculina participe en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la actual situación de guerra que vive el país tras el ataque estadounidense y de Israel del pasado 28 de febrero, durante el cual murió el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei.
"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", aseveró Donyamali en una entrevista televisiva.
Aumentan por encima de 30 los muertos en los últimos ataques israelíes contra el sur de Líbano
Al menos 33 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados a lo largo de la madrugada de este miércoles en varios puntos del sur de Líbano, según el último balance del Ministerio de Sanidad del país árabe.
Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Tamnin al Tahta, en la región oriental de Becá, donde siete personas han perdido la vida y otras 18 han resultado heridas, de acuerdo con las informaciones dadas a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.
