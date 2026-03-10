Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  2. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  3. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  4. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  5. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  6. El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
  7. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña
  8. El pequeño pueblo a dos horas de Vigo que debes visitar este invierno: rutas por la naturaleza, paisajes increíbles y una de las mejores carnes gallegas

¿Por qué están muriendo decenas de miles de aves marinas en toda Europa en las últimas semanas?

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España

Al menos 14 muertos y 16 heridos en un accidente de tráfico múltiple en el oeste de Kenia

Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos

Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»

El TSXG ratifica la condena de 15 años de cárcel contra un padre de Ourense por violaciones continuadas a su hija, una niña con discapacidad

