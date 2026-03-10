En Directo
DIRECTO | Clavijo, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña"
Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate
El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.
EFE
La Policía Canaria alcanzará los 600 agentes y abrirá comisarías en islas no capitalinas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este martes que al término de la legislatura la Policía Canaria alcanzará aproximadamente los 600 efectivos y dispondrá de destacamentos y comisarías en las islas no capitalinas.
El presidente canario, Fernando Clavijo, cerró su discurso en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria repasando los retos y compromisos del Gobierno para el tramo final de la legislatura. Entre ellos destacó el apoyo a los autónomos, facilitar la conciliación personal y familiar, y contratar a personas mayores de 52 años. Señaló también la importancia de la simplificación administrativa en los distintos departamentos del Ejecutivo, trabajar en vivienda pública y atender a los jóvenes que quieren independizarse, así como mantener el transporte gratuito, “algo que ha sido un éxito”, añadió.
En el ámbito de la educación, el presidente señaló que el Gobierno espera reducir los ratios de alumnado y garantizar libros gratuitos, así como modificar el FDECAM. En materia del REF, adelantó que se trabajará en su revisión y en avanzar hacia un “REF verde” de la mano de las universidades públicas. Entre otros objetivos, destacó la reducción de 180 días en los tiempos de dependencia y el impulso de la iniciativa “Canarias de los 15 minutos”, que acercará los servicios públicos a la ciudadanía para fijar población. “Cuando hay estabilidad, Canarias funciona”, concluyó.
El presidente canario, afirmó que “sería imperdonable que renunciásemos a lo que hemos trabajado en la agenda canaria” y señaló cuatro retos prioritarios, entre ellos la condonación de la deuda y blindar la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias. La demanda de Clavijo es clara: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña o Euskadi".
El presidente advirtió que “la tormenta en la que vivimos se va a complicar aún más; no sabemos las consecuencias de la guerra ‘ilegal’ que ha declarado Estados Unidos e Israel”. Subrayó la necesidad de garantizar una Canarias más justa y solidaria, y señaló que el decreto canario es una de las medidas adoptadas para avanzar en ese objetivo.
EFE
Canarias pasa de 782 días a 391 días para atender la dependencia y se propone llegar a 181
El Gobierno de Canarias ha pasado de 782 días a 391 para dar respuesta a las peticiones de dependencia y se marca como objetivo llegar a 181, tal y como marca la ley, en el año 2027, según ha informado este martes su presidente, Fernando Clavijo, en el debate del estado de la nacionalidad.
Clavijo reivindica el “orgullo” de Canarias por su respuesta a la crisis migratoria y afirma que las islas están “mejor”
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este martes la respuesta dada por la sociedad canaria ante la crisis migratoria y aseguró sentir “orgullo” por el comportamiento colectivo del archipiélago en los momentos más críticos, cuando, según subrayó, existía una sensación de abandono por parte del Gobierno central y la Unión Europea.
El presidente canario aseguró que el Programa de Financiación de las universidades públicas se cerrará este año, dando por completado el plan de apoyo económico a la educación superior en Canarias.
El presidente canario destacó que la isla de La Palma ha sido objeto de intenso debate político. Señaló que el Gobierno acordó destinar 600 millones de euros para su reconstrucción, con el objetivo de que la isla recuperase el PIB y la renta media de las familias. “Hoy podemos decir que solo el Gobierno autonómico ha cumplido con La Palma”, afirmó.
Las fincas afectadas por el volcán "han sido pagadas, pero faltan viviendas por pagar, faltan infraestructuras públicas y por eso no entendemos el motivo por el que el Gobierno de España no pone los 200 millones que le corresponde y los 100 millones de este año".
Clavijo aseguró que actualmente se están haciendo 308 viviendas en la isla de La Palma.
El presidente canario, Fernando Clavijo, abordó el debate sobre la situación de los policías locales interinos: “No queremos más interinidades. Tenían que tener su plaza porque necesitan estabilidad. No queremos repetir errores del pasado”, afirmó.
El presidente señaló que el problema demográfico se ha abordado a través de un enfoque conjunto con las dos universidades públicas de Canarias, para desarrollar un plan y una estrategia específica. Destacó iniciativas como Dinamiza Rural, dirigidas a municipios con menos de diez mil habitantes, y subrayó que para poder fijar población es necesario generar economía en estas zonas.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña
- El pequeño pueblo a dos horas de Vigo que debes visitar este invierno: rutas por la naturaleza, paisajes increíbles y una de las mejores carnes gallegas