Rusia-EEUU
Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela
La primera conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos desde diciembre duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”, según el asesor Yuri Ushakov
EFE
Moscú
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.
Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.
