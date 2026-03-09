Elecciones legislativas en Colombia: avanza la izquierda y aumenta sus chances para las presidenciales de mayo

La primera vuelta presidencial se realizará en Colombia el próximo 31 de mayo. Las primeras señales de lo que puede llegar a suceder ese día y en un posible segundo turno el 31 de junio se emitieron este domingo tras las primarias de un sector de la derecha y el centro y con la formación del futuro Congreso donde se verificó un avance de la izquierda.

La jornada permitió develar cuáles son las fuerzas que competirán por la sucesión de Gustavo Petro. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el conglomerado que actualmente gobierna, marcha primero en los sondeos. Los resultados lo animaron a predecir un "segundo Gobierno progresista" a partir de agosto. Pero muchas cosas pueden suceder en Colombia en dos meses.

La senadora Paloma Valencia se consolidó anoche en las urnas como abanderada del uribismo, el partido de la derecha tradicional. El ultra Abelardo de la Espriella, quien, como Cepeda, no ha participado de las primarias, tiene desde ahora una clara competencia por ese espacio político. "Vamos a acabar la paz total para imponer la seguridad total", dijo Valencia y ofrendó su victoria al exmandatario, Álvaro Uribe, el fundador del Centro Democrático. La división de las formaciones de derecha, con distintos grados de radicalidad, favorece por ahora al oficialismo.

Todo parece indicar que Cepeda tendrá como rival en el segundo turno a Valencia o De la Espriella. La senadora no duda que se han dado las condiciones para desplazar al Pacto Histórico de la Casa de Nariño. "Es nuestro momento de gobernar". La exalcaldesa de Bogotá Claudia López representará al centro político, la cuarta de las opciones electorales en mayo. Sus posibilidades son escasas en un país que tiende a la polarización. Roy Barrera será el candidato de un sector minoritario de centroizquierda.

Euforia del presidente y Cepeda

Petro creyó haber encontrado razones para celebrar. "La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules", escribió al conocerse el escrutinio según el cual el Pacto Histórico ha aumentado su cantidad de bancas en el Senado, al pasar obtener el 22,8% de los votos y pasar de 16 a quizá 25 legisladores. Petro atribuyó ese crecimiento a las medidas sociales adoptadas por su administración.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", dijo Cepeda. "El próximo 31 de mayo ganaremos la presidencia de la República en primera vuelta". El senador iba a participar en la consulta, pero quedó excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo el argumento de que ya había sido parte de una primaria de la izquierda en octubre pasado. "Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente y la que cuenta actualmente con la bancada más numerosa en el Senado y en la Cámara de Representantes". Al respecto añadió: "el resultado que estamos comenzando a apreciar en toda su magnitud y que pedimos sea objeto de riguroso escrutinio y observación, muestra sin lugar a dudas que lo que hemos sentido en el país se confirma hoy en las urnas, somos la principal fuerza política de Colombia. La razón de este respaldo es sencilla, hemos sido fieles al pueblo, hemos cumplido en alto grado nuestro programa de gobierno".

En tanto, el Pacto Histórico Senado alcanzó los 4.345.015 de votos contra 2. 503.380 del Centro Democrático. El nuevo Congreso, compuesto por 102 senadores y 183 representantes, demandará negociaciones permanentes para aprobar reformas estructurales y legislar en los temas que obsesionan a la sociedad: economía, seguridad y política social y relaciones internacionales.

Noticias relacionadas

La participación del patrón electoral fue del 44%, una señal de advertencia de cara a las presidenciales de mayo.