Arranca el macrojuicio contra el exalcalde de Estambul, el principal rival de Erdogan

Turquía ha iniciado este lunes un macrojuicio contra el exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, y 400 personas más, supuestamente por haber creado una organización criminal con la que gobernaban la gran metrópolis turca.

Imamoglu fue detenido en marzo del año pasado, y su arresto desató una enorme ola de protestas tanto en Estambul como en las otras grandes ciudades del país. El exedil de Estambul es uno de los líderes del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y es de hecho el candidato de esta formación a las próximas elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

Imamoglu, según la gran mayoría de los sondeos, ganaría en dichos comicios con una amplia ventaja ante el actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan está en el poder desde 2001.

Entre las acusaciones de la Fiscalía turca contra Imamoglu hay de todo: las principales —por las que ha sido puesto este lunes ante el juez en la primera vista de su macrojuicio— son por supuestamente liderar una mafia de corrupción criminal a través del Ayuntamiento de Estambul, pero hay muchas más. Supuesto apoyo y vínculos con grupos terroristas, falsificación de diploma universitario, difamación, insultos a funcionarios públicos, insultos a ciudadanos, malversación de fondos públicos, espionaje y corrupción. En total, el político de 55 años —encarcelado en marzo del año pasado— se enfrenta a un máximo de 2.400 años de cárcel.

A su llegada este lunes ante el juez, la sala ha explotado en vítores, y el juez ha pospuesto momentáneamente la sesión, después de negarle la palabra a Imamoglu. El juicio, el más mediático e importante de la década en Turquía, ha estado rodeado por un enorme dispositivo de seguridad, y se espera que sea de larga duración, a tenor del gran número de acusados.

"Una condena ya preparada"

"Esto no es un juicio. Es una condena ya preparada. Estamos ante un tribunal que lo único que ha venido a hacer es a ejecutar la tarea que les han encomendado, y como ciudadano de este país estoy avergonzado. No puedo encontrar las palabras. ¿Cómo han caído tan bajo?", ha dicho, tras la primera vista y fuera de los juzgados, el líder del CHP y de la oposición turca, Özgür Özel.

El próximo 19 de marzo, mientras Turquía y el mundo musulmán entra en las festividades del final del Ramadán, el CHP tiene previsto una posible repetición de la ola de protestas que el país anatolio vivió hace justo un año, tras la detención, de madrugada y en su casa, de Imamoglu.