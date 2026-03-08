En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ejército del Kremlin derriba 124 drones ucranianos en 17 de sus regiones, incluida Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ataques a Bélgorod
Los ataques ucranianos la pasada noche con misiles dejaron sin servicios básicos a residentes de la región fronteriza rusa de Bélgorod. "Se produjeron graves daños a la infraestructura energética. Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.
Zelenski insta a desbloquear el apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania y las sanciones a Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este sábado a Hungría a desbloquear el apoyo financiero de 90.000 euros con el que la Unión Europea (UE) se ha comprometido con Ucrania y el nuevo paquete de sanciones contra Rusía.
"Es importante que, después de todo, se apliquen los acuerdos europeos conjuntos sobre 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para los próximos dos años, así como el nuevo paquete de sanciones contra Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en X en el que informó también de una conversación telefónica que mantuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y en la que se abordó el tema de la reticencia húngara.
Agregó que abordó con Macron todas las cuestiones clave que ahora son importantes para la seguridad de sus respectivos países y de Europa y, en particular, la situación en Ucrania y las necesidades fundamentales de su defensa.
Habla António Costa
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó este sábado como "inaceptable" la última oleada de ataques rusos a gran escala contra el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania, que esta madrugada causaron siete muertos en la ciudad nororiental de Járkov. "Anoche, Rusia lanzó otro ataque a gran escala contra el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania. Estos ataques sistemáticos y deliberados contra la población civil son inaceptables. Atacar la infraestructura energética es un intento cínico de aterrorizar al pueblo ucraniano", señaló Costa en una publicación en sus redes sociales.
Siete muertos en un ataque ruso en Járkov
Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque ruso con un misil balístico. La entrada del edificio quedó destruida y los pisos superiores de un edificio vecino sufrieron daños. Por desgracia, hasta el momento se sabe que hay siete personas muertas. Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas niños", escribió en su cuenta de X.
Rusia derriba 124 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del viernes al sábado 124 drones ucranianos en 17 regiones, incluida Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 124 drones ucranianos de ala fija", reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.
EEUU dice que podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugirió este viernes que Washington podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas que está experimentando el petróleo tras el inicio de la guerra contra Irán. Las declaraciones de Bessent, realizadas a la cadena Fox Business, llegan un día después de que el propio secretario del Tesoro anunciara una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar pudieran ser vendidos a refinerías en India, país al que Washington había pedido que dejara de comprar crudo de Rusia.
Hungría y Eslovaquia acusan a Bruselas de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania
Los Ministerios de Exteriores de Hungría y Eslovaquia han pedido este viernes a la Comisión Europea por carta que tome "medidas" para salvaguardar su derecho a "un suministro energético diversificado y seguro", acusándola de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania "por razones políticas" tras un ataque ruso contra la infraestructura.
"Lamentamos profundamente que la Comisión Europea siga tolerando una situación en la que Ucrania, un país que aspira a una adhesión acelerada a la Unión Europea, pueda poner en peligro deliberada y significativamente la seguridad energética de dos Estados miembros", han destacado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, y el titular de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar.
En la carta, fechada en la víspera y enviada al comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, acusan a la Comisión de no actuar, asegurando que "la situación relativa al oleoducto de Druzhba se ha mantenido sin cambios".
Ucrania detiene a un agente ruso acusado de planear ataques contra militares ucranianos
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha anunciado este viernes la detención de un supuesto agente ruso acusado de planear ataques contra militares ucranianos con coches bomba.
"Gracias a las medidas preventivas, se detuvo a un agente ruso que estaba preparando dos explosiones en la capital. El atacante tenía inicialmente previsto colocar un artefacto explosivo improvisado bajo el coche de un soldado ucraniano", han informado las autoridades ucranianas, que han señalado que el detenido planeaba detonar la bomba a distancia cuando el soldado se acercara al coche.
Una vez los servicios de emergencia llegaran al lugar, el plan era detonar otro artefacto explosivo, ha detallado el SBU, que explica que los agentes identificaron el complot y detuvieron al sospechoso en su lugar de residencia cuando preparaba con teléfonos móviles el sistema de detonación remota.
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia vuelve a contar con una segunda línea eléctrica
La central nuclear ucrania de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, ha recuperado una segunda línea de suministro eléctrico tras las reparaciones emprendidas durante un alto el fuego local negociado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Durante los pasados 23 días, la planta dependió sólo de una línea externa de 750 kilovoltios (kV) para mantener todas las funciones esenciales de seguridad nuclear, mientras que ahora cuenta con una segunda fuente de 330 kV, informó este viernes la agencia nuclear de la ONU en un comunicado.
Antes de la guerra, la central nuclear contaba con cuatro líneas de 750 kV y seis de 330 kV. Zaporiyia cuenta con seis reactores, ahora en parada fría, pero con necesidad de energía debido a las tareas de refrigeración con agua.
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisiones de 600 militares capturados durante la guerra
Las autoridades de Rusia y Ucrania han realizado este viernes un nuevo intercambio de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que "300 militares rusos han regresado desde el territorio controlado por el régimen de Kiev", antes de especificar que "300 prisioneros de guerra ucranianos han sido entregados a cambio".
Así, ha detallado que los soldados rusos liberados se encuentran en estos momentos en Bielorrusia, "donde están recibiendo la necesaria atención médica y psicológica"." Todos los militares rusos serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación", ha agregado.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
- Una carambola maldita