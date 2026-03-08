Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Una "guerra justificada" Un edificio en el centro de Tel Aviv y una sinagoga de Beith Shemesh -a 30 kilómetros de Jerusalén- han sido los dos únicos lugares golpeados por Irán que han dejado víctimas mortales en suelo israelí hasta el momento. En ellos, más allá del dolor de velar a sus diez fallecidos, o precisamente por eso, los vecinos han reforzado su discurso y aseguran que "no hay otra opción" que continuar con esta "guerra justificada".

Ofensiva aérea El Ejército de Israel dijo este domingo en un comunicado haber atacado aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, en el oeste de Irán. "Ayer sábado, durante una amplia oleada de ataques, la fuerza aérea de Israel atacó complejos militares del régimen terrorista iraní con aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán", recoge el comunicado castrense.

Batallas en el sur del Líbano El grupo chií libanés Hizbulá afirmó este domingo que está manteniendo enfrentamientos directos con soldados israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun, situado al sur del país. Los enfrentamientos comenzaron en la noche del sábado, según un comunicado emitido por la formación chií, cuando sus combatientes "se enfrentaron con las fuerzas que avanzaban" hacia esta localidad situada a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano, y lograron impactos directos "con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes".

25 muertos más en Líbano Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas la noche del sábado al domingo en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y la capital, Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Según la agencia, se registraron bombardeos de madrugada que afectaron a una vivienda en la localidad de Qana, en el distrito de Tiro, y que provocaron cuatro muertos y varios heridos, que fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Tiro.

Lariyani asegura que varios militares estadounidenses han sido capturados El presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha asegurado este sábado que "varios" militares estadounidense han sido hechos prisioneros, aunque no ha dado más detalles al respecto. "Se ha informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros, pero los americanos dicen que han muerto en combate", ha publicado Lariyani en redes sociales. "A pesar de sus esfuerzos vanos la verdad no es algo que pueda ocultarse durante mucho tiempo", ha añadido el dirigente iraní. Lariyani ha subrayado en una entrevista que "mienten" cuando dicen que han muerto cinco o seis militares. "Después aumentan el número de muertos con el pretexto de accidentes", ha especulado.

Trump considera una "rendición" la propuesta de Pezeshkian para una desescalada El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que la propuesta lanzada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a los países vecinos para una desescalada del conflicto es una "rendición". "Eso es una rendición. Yo lo llamo rendición", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el 'Air Force One'. "De repente han empezado a disculparse a los países de Oriente Próximo. Puedes apuntarlo como una victoria nuestra y para los estados de Oriente Próximo que son nuestros amigos. Creo no van dispararles más. Han pedido disculpas", ha añadido.

La presidenta de Eslovenia apoya la postura crítica de España frente a EE.UU. en Irán La presidenta de Eslovenia, la liberal Natasa Pirc Musar, expresó este sábado su apoyo al Gobierno de España por su postura crítica con Estados Unidos en la guerra de Irán y defendió la necesidad de apostar por la diplomacia frente a la escalada militar. En una declaración pública, emitida por la agencia de noticias eslovena STA, la mandataria subrayó que las guerras no resuelven los problemas, sino que los profundizan y generan nuevos conflictos. Por eso, Pirc Musar insistió en la importancia del diálogo y del respeto al multilateralismo y a los valores fundamentales, como la dignidad humana.

Israel dice haber atacado depósitos de combustible en Teherán El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes. En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para "operar la infraestructura militar". "Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", añade la nota.

Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como "un crimen de guerra". "Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán", declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún "está investigando".