Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Irán se disculpaJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

Teherán no volverá a bombardear a sus vecinos regionales, pero se reserva el derecho a contraatacar

Una columna de humo tras un bombardeo sobre Teherán, este viernes.

Una columna de humo tras un bombardeo sobre Teherán, este viernes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Trump y Netanyahu vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents