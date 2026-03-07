Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Trump y Netanyahu vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Choques directos con tropas de Israel El grupo chií libanés Hizbulá aseguró este sábado que durante la noche mantuvo enfrentamientos directos con un grupo de soldados israelíes que llegaron en cuatro helicópteros al Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, y que realizaron una poco común incursión a pie en la localidad de Nabi Chit. Según un comunicado emitido por la formación chií, cuatro helicópteros israelíes aterrizaron anoche en el punto de unión entre las zonas montañosas de Yahfoufa, Khraibeh, and Maaraboun, y sus ocupantes continuaron luego a pie hasta Nabi Chit, donde fueron atacados con armas "ligeras y medianas".

Los soldados estadounidenses muertos El presidente Donald Trump confirmó que asistirá este sábado al traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses muertos en Kuwait tras un ataque con dron, un acto solemne para honrar a los militares y mostrar apoyo a sus familias. "Mañana iré a la Base Aérea de Dover, con la Primera Dama y miembros de mi Gabinete, para rendir homenaje a nuestros grandes guerreros, que regresan a casa por última vez", anunció Trump en su cuenta de Truth Social.

Irán cesará los bombardeos sobre sus vecinos El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí. Lea aquí la noticia completa.

Habla el presidente de Irán El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica “es un sueño que se llevarán a la tumba”.

El papel de Rusia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió este viernes opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses. "¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa", le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.

Siguen los ataques sobre Arabia Saudí El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi. En dos mensajes en la red social X, el Ministerio del Reino informó de la destrucción del misil y los drones sin dar mayores especificaciones o señalar a Irán como el causante de los ataques.

Más ataques sobre Tel Aviv Irán lanzó durante la madrugada de este sábado una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando tres objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron estar respondiendo a disparos de misiles, en el octavo día de la guerra desatada en Oriente Medio. La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv".

Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz Al menos cuatro marineros han perdido la vida y otros tres han resultado heridos de gravedad después de que un remolcador haya sido alcanzado este viernes por misiles en el estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, un incidente enmarcado dentro de la suspensión del tráfico marítimo en la que es una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo tras las amenazas de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en un comunicado en el que ha lamentado que los marineros sean "blancos de los ataques".

Irán acusa a EEUU e Israel de ataques "indiscriminados" contra civiles, incluidos hospitales o zonas residenciales El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha acusado este viernes a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo ataques "indiscriminados" contra infraestructura civil, incluyendo ataques o zonas residenciales. "Aeropuertos, escuelas, hospitales, centros de salud, edificios residenciales, instalaciones deportivas, mezquitas, cuarteles de la policía diplomática y otra infraestructura civil ha sido atacada deliberadamente y destruida", ha indicado ante la prensa desde Nueva York, si bien se ha marchado en el turno de preguntas.