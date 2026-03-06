Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trump asegura que Cuba "va a caer muy pronto"

El presidente estadounidense afirma que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y adelantó que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington, según la cadena CNN.

