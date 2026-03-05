Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
EFE
Un dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, confirmó este jueves el Gobierno británico.
Un portavoz dijo que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican "que se trató de un dron tipo Shahed, que no fue lanzado desde Irán", y que impactó antes de que el primer ministro, Keir Starmer, autorizara el uso por Estados Unidos de las bases británicas con fines defensivos.
