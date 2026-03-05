Irán eleva la tensión en el Golfo: ataca un petrolero de EEUU y amenaza con hundir buques en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Sri Lanka confirmó este jueves la presencia de un segundo buque iraní en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), apenas 24 horas después de que un ataque de Estados Unidos hundiera con un torpedo otra embarcación militar de Irán en aguas cercanas a la isla.

"El Gobierno es consciente del asunto. Estamos haciendo las intervenciones necesarias para resolver este problema, limitar la amenaza a las vidas y garantizar la seguridad regional", declaró en el Parlamento el ministro y jefe de la bancada oficialista, Nalinda Jayatissa.

En este momento, el presidente de la nación insular, el Consejo de Seguridad y el Ejecutivo ceilandés están al tanto de la situación y se encuentran realizando "la máxima intervención" posible para gestionar la crisis, aseguró.

Por el momento, las autoridades esrilanquesas no han especificado si se trata de un nuevo buque militar o de una embarcación civil comercial. El ministro se limitó a precisar que esta segunda embarcación navega dentro de los límites de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). A pesar de ello, subrayó que las autoridades están actuando de forma prioritaria para salvaguardar a los ocupantes de la nave y adelantó que el Gobierno presentará un informe completo ante la cámara legislativa.

La confirmación de este segundo navío en el océano Índico tiene lugar 24 horas después de que el buque de guerra iraní IRIS Dena, con 180 tripulantes a bordo, fuera hundido por un torpedo estadounidense al sur de la frontera marítima de Sri Lanka.

La fragata IRIS Dena transitaba por esas aguas tras haber participado recientemente en una revista naval internacional y en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India.

Ese ataque ha dejado hasta el momento 84 cadáveres recuperados y decenas de desaparecidos, mientras la Marina ceilandesa mantiene activas las labores de búsqueda y rescate.

Ataque a un petrolero de EEUU

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

"El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas", dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

El control de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”.

“Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán”, dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes. El militar dijo que su país aplica “protocolos internacionales" a los buques que transitan por el estrecho y los que no los cumplan “podrían ser atacados o hundidos”.

