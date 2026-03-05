Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega haber lanzado misiles contra Turquía

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán desierto y blindado por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de Netanyahu siguen interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor intensidad en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país e intensifica su campaña en el Líbano.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Washington y Madrid a cuenta de la guerra en Irán, después de que el Gobierno español desmintiera "tajantemente" que España haya acordado en las últimas horas cooperar con el ejército estadounidense, como aseguró la Casa Blanca.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado para este jueves, 5 de marzo, una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa desde Varsovia, en Polonia, en la que ha detallado que apenas cinco días de la última cita, este mismo jueves volverá a presidir un Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE, que será nuevamente por videoconferencia.

Nuevos bombardeos en Beirut Israel lanzó nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano dejó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), cazas israelíes efectuaron varias incursiones aéreas contra la periferia sur de la capital, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá, que alcanzaron las zonas de Ghobeiri y Bir al Abed, en el área de Haret Hreik.

Irán niega haber lanzado misiles a Turquía El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní. "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", indicó el Estado Mayor en un comunicado recogido por medios iraníes.

Operaciones de repatriación El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa. El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.

La repatriación de estadounidenses El primer vuelo fletado por la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, partió este miércoles, desde Oriente Medio, para repatriar a un grupo de ciudadanos luego de cinco días de combate entre Estados Unidos e Irán en la región. El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Oriente Medio, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.

La bolsa de Tokio El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, mostró signos de estabilización y repuntaba más de un 4% este jueves, a pesar del conflicto en Oriente Medio y la preocupación por los precios de la energía, que lo llevó a encadenar tres sesiones seguidas a la baja. A las 10:00 hora local (01:00 GMT), una hora después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 2.278,88 puntos, un 4,2%, hasta ubicarse en 56.524,42 enteros, después de desplomarse ayer más de un 3,6%.

Washington sugiere que la ofensiva contra Irán podría durar hasta ocho semanas El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó este miércoles que tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la república islámica podría durar hasta ocho semanas. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres", señaló en una rueda de prensa en el Pentágono el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra. Hegseth afirmó que "en menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo contarán con el control total de los cielos iraníes y un espacio aéreo sin disputa".

Al menos una decena de heridos en Cisjordania por un ataque del Ejército israelí y colonos Fuerzas israelíes hirieron este miércoles al menos a ocho personas en Yenín y Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, territorio donde colonos israelíes atacaron una ambulancia de la Media Luna Roja que iba a asistir a dos heridos atacados por ellos en la localidad de Yarza, en el norte del valle del Jordán. Según informó la Media Luna Roja, sus equipos en Nablus atendieron a dos personas con heridas de bala, un joven y un niño de 11 años, del campo de refugiados de Askar, durante una incursión israelí a este campamento.

El secretario de Estado de EEUU califica de "inaceptables" los "ataques" contra Turquía El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado de "inaceptables" los ataques contra Turquía durante una llamada con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, después de que Ankara informara del derribo por parte de los sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán. "El secretario le ha dicho al ministro de Exteriores que los ataques contra el territorio soberano de Turquía son inaceptables y ha prometido el pleno apoyo de Estados Unidos. Ambos líderes reiteraron la continua solidez de la relación bilateral", ha expresado el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.