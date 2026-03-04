La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

Las relaciones entre España y Estados Unidos han vuelto a tensarse, esta vez por el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a permitior el uso de las bases de Rota y Morón para la campaña de bombardeos estadounidenses sobre Irán. Donald Trump ha lanzado la mayor invectiva hasta la fecha contra nuestro país, al que considera un "terrible aliado" y al que ha amenazado con imponer, incluso, un "embargo", que no ha terminado de definir.

El Ejecutivo había conseguido hasta ahora capear la ira del presidente estadounidense por no comprometerse públicamente, al contrario que los otros aliados de la OTAN, a elevar el gasto en defensa y seguridad hasta el 5%. Pero el nuevo choque, al que se suma el rechazo explícito de Sánchez a la guerra "injustificada" de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha llevado el diferendo diplomático a una cota inédita.

Archivo - El president del Govern, Pedro Sánchez saluda al president d'Estats Units, Donald Trump, abans de la cerimònia de signatura del pla de pau per a Orient Pròxim, a 13 d'octubre de 2025, a Egipte. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

En la rueda de prensa, Trump no solo ha repetido sus amenazas incumplidas de un castigo comercial a España (las políticas comerciales son comunes a toda la Unión Europea), sino que ha abierto el abanico de castigos posibles a Madrid.

- "Podría parar mañana, u hoy, mejor aún, todo negocio que tenga que ver con España. Tengo derecho a pararlo, a imponer embargos, o cualquier cosa que quiera. Y puede que lo hagamos con España. ¿Qué te parece?”, ha preguntado a su secretario de Comercio, Scott Bessent, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

-"El Tribunal Supremo ha reafirmado su autoridad para establecer un embargo”, le ha respondido Bessent

"Un embargo, ¿para qué?"

Tras las nuevas amenazas, Bruselas ya ha dicho que defenderá los intereses de la Unión Europea y ha recordado a Estados Unidos el acuerdo comercial entre ambas partes.

"Trump no sabe lo que está diciendo. España no tiene política comercial. Un embargo contra España lo es contra la política europea. Buena suerte con eso", analiza para EL PERIÓDICO Roger Senserrich, politólogo residente en Estados Unidos y autor de ¿Por qué se rompió Estados Unidos?. "Además, un embargo, ¿para qué? Compraremos material europeo. Trump dice muchas cosas. Una vez que se dé cuenta de que no se puede, se le pasará rápido".

El Gobierno considera injustas las amenazas de Trump, pero no se arredra. "España es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa", apuntan fuentes de Moncloa. "Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos".

En el peor de los casos, nuestro país "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos" y para "ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro".

Posibilidad de reconducir la crisis

Para Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano, la situación puede reconducirse. El presidente de Estados Unidos ha amenazado antes a otros países y la sangre no ha terminado llegando al río.

"Hay que calmarse y no sobrerreaccionar. Hay canales por los que hablar. Estoy segura de que habrá gente en el Gobierno y determinados ministerios que intentarán comunicarse con la contraparte estadounidense", dice en conversación con EL PERIÓDICO. "La relación de España con Estados Unidos va más allá de las bases. Nosotros tenemos déficit comercial con ellos, no saldríamos perdiendo más que ellos: les compramos más a ellos que ellos a nosotros, por ejemplo Gas Natural Licuado. Pero España no puede olvidar que Estados Unidos es nuestro primer inversor, eso hay que cuidarlo".

Sobre el uso de las bases, García Encina recuerda que otros socios de la OTAN, como Turquía o los mismos países del Golfo, tampoco permiten el uso de sus bases estadoundidenses para atacar Irán. Y recuerda que la presencia estadounidense en las bases de Rota y Morón se ha mantenido incluso durante otros choques diplomáticos anteriores, como el que supuso la guerra de Irak.

"La soberanía es española. El convenio de cooperación fija que se puede autorizar o no el uso 'de conformidad con lo acordado entre las partes'. En un caso como este, de ofensiva unilateral sin respaldo de Naciones Unidas, el Gobierno puede negarse a permitir su uso", añade.

Merz se pone del lado de Trump

Las palabras de Trump contra España se han producido durante la rueda de prensa posterior a la visita de Friedrich Merz a la Casa Blanca.

Preguntado por las amenazas proferidas por el estadounidense contra su socio europeo, el canciller alemán se ha puesto del lado de Trump, aunque enmarcándolo, no en el conflicto de Irán, sino en la negativa de España a comprometerse a elevar el gasto militar hasta los niveles exigidos.

"Es muy sencillo. Estamos intentando convencer a España de que haga su parte de la seguridad común y de que tiene que cumplir con esa cifra: 3,5% en defensa y 1,5% en seguridad", ha dicho el conservador alemán. "Como ha dicho el presidente, y es correcto, España es el único país que no lo acepta".

3 de marzo, Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al canciller alemán, Friedrich Merz / Kay Nietfeld / REUTERS

Estas palabras exponen la posibilidad de una fractura entre España y los grandes países europeos. El Gobierno español ha sido un verso suelto en su rechazo explícito al ataque israeloestadounidense contra Irán, que acabó con el asesinato de su jefe de Estado, el ayatolá Alí Jameneí. Francia, Alemania y Reino Unido han emitido sendos comunicados cargando todo el peso sobre Teherán y sin crítica alguna a la guerra unilateral y sin casus belli. El propio Merz ha asegurado junto a Trump que están alineados sobre Irán.