Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Las amenazas de Israel Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. "Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo en un comunicado.

Caen las bolsas asiáticas El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó este miércoles un 12,06% en medio del conflicto en Oriente Medio provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Peligro en Líbano El Ejército de Israel urgió este miércoles a los libaneses a abandonar dos edificios situados en dos barrios del sur de Beirut, alegando que pertenecen a Hizbulá, antes de que sean atacados por sus cazas. "Para todos los presentes en el edificio marcado en rojo como se muestra en el mapa y los edificios adyacentes: ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hizbulá. Por su seguridad y la de sus familias, se le exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse al menos 300 metros", detalló en dos comunicados el portavoz castrense Avichay Adraee.

Misiles hacia Israel Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este miércoles haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, en el quinto día de guerra desde la ofensiva contra el país persa lanzada por el Estado hebrero y EEUU el sábado. Los servicios de emergencias israelíes no reportaron impactos aunque aseguraron que sus "sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza", según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

Ataques contra Arabia Saudita, Kuwait y Catar Durante la madrugada del miércoles, varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de la retaliación de Irán contra Washington volvieron a registrar ataques con misiles y drones. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron nueve drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait informó de la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales.

EEUU utiliza por primera vez el drone LUCAS Estados Unidos está aprovechando los masivos ataques que realiza desde el sábado contra Irán para dar el bautismo de fuego a LUCAS, un dron kamikaze que el Ejército estadounidense reconoce que está inspirado en el temido Shahed-136 iraní, que Rusia utiliza en grandes cantidades contra Ucrania. El Pentágono confirmó que los LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo) están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero.

Una explosión cerca de un buque La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de una "actividad sospechosa", después de que el capitán de un buque reportó una fuerte explosión en las proximidades de la embarcación, seguida de humo en el agua en el estrecho de Ormuz. El incidente se produjo a unos 253,7 kilómetro al este de Mascate, Omán, y según la información difundida por el organismo británico, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.

Emiratos Árabes se reserva el derecho de "legítima defensa" denunciando "más de mil" ataques por parte de Irán El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado este martes que se reserva el derecho de "legítima defensa" en medio de la oleada de ataques desde Irán contra instalaciones de Estados Unidos en países del golfeo Pérsico. "Emiratos Árabes Unidos afirman su derecho a la legítima defensa, garantizado por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha denunciado que su territorio ha hecho sido objeto de "más de mil ataques" procedentes de Teherán.

El director del OIEA dice que "no hay pruebas" de que Irán esté fabricando una bomba nuclear El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado este martes que "no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear", si bien ha tachado de preocupante que Teherán no haya dado "pleno acceso" a los inspectores de la agencia para verificar sus instalaciones nucleares. "He sido muy claro y consecuente en mis informes sobre el programa nuclear iraní: si bien no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear, su gran arsenal de uranio enriquecido de grado casi bélico y la negativa a conceder pleno acceso a mis inspectores son motivo de grave preocupación", ha expresado en redes sociales.