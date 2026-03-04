Bruselas defiende a España ante las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar para salvaguardar los intereses de la UE"

La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

"La Comisión velará por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea. Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", indicó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill. Recordó que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está "profundamente integrado y es mutuamente beneficioso", y agregó que "salvaguardar esta relación, especialmente en un momento de perturbaciones a escala mundial, es más importante que nunca y redunda claramente en interés de ambas partes".

Gill enfatizó que la UE y los Estados Unidos concluyeron el año pasado un "importante acuerdo comercial" que limitó los aranceles generales estadounidenses a la UE en un tope del 15%, y aseguró que la Comisión espera ahora que Washington "respete plenamente los compromisos contraídos en nuestra Declaración conjunta", con la que se selló el pacto en agosto. "Seguiremos abogando por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas en interés de todos", concluyó.

La víspera, el portavoz ya había señalado que confiaba en que EEUU respetara los compromisos contraídos en la declaración conjunta y dejó claro que la Comisión "velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea". Precisamente, los eurodiputados encargados de negociar el texto definitivo del pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado tienen previsto reunirse hoy para decidir si están dispuestos a avanzar en el proceso de ratificación o si continúan paralizando el trámite.

A principios de año, la Eurocámara frenó la ratificación tras las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y, la semana pasada, volvió a paralizarlo ante la incertidumbre que generó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó la mayor parte de los gravámenes del líder republicano.

Relaciones bilaterales

Trump amenazó el martes con "cortar todo el comercio con España" por su postura ante la ofensiva contra Irán, y el Gobierno español advirtió de que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EEUU España había rechazado el uso por aviones estadounidenses de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

La política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con países externos a la UE está exclusivamente en manos de la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.