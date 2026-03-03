Luis Azorín, empresario alicantino atrapado en Doha: "Estoy viendo una película de guerra por la ventana del hotel"

Otro alicantino, en este caso el empresario Luis Azorín, director general de InCom, se ha quedado atrapado en Doha, capital catarí, como consecuencia del conflicto bélico que afecta a Irán y a los países de alrededor. El avión que lo traía el pasado sábado de vuelta a España tuvo que dar la vuelta al estallar justo en ese momento la guerra, por lo que desde entonces permanece en un hotel a la espera de que puedan habilitarse vuelos para la repatriación de los extranjeros que estaban de paso.

Este medio ya daba cuenta este lunes de la situación de la alicantina, María Adán, pareja del futbolista del Rayo Vallecano Raúl de Tomás, cedido al conjunto catarí del Al Wakrah, quien se ha quedado atrapada en Doha con su bebé de tres meses debido precisamente al cierre del espacio aéreo. Se da la circunstancia de que se encuentra sola con su hijo, debido a que el estallido del conflicto cogió a su marido en España.

Pues bien. Este no es el único caso, dado que Luis Azorín, director de InCom, empresa dedicada a la fabricación de palas eólicas, también se encuentra aislado en un hotel de la capital catarí. Según explica desde allí, "el sábado por la mañana cogí el vuelo que me tenía que llevar hasta Madrid, y al poco de iniciar el viaje el piloto tuvo que dar la vuelta al empezar justo en esos momentos los bombardeos sobre Irán".

Desde entonces permanece en un hotel que la propia compañía aérea, en colaboración con el gobierno catarí, ha puesto a disposición de los pasajeros. Un establecimiento desde el que el empresario está siendo testigo de los bombardeos que se suceden alrededor, con misiles iraníes que, en su mayor parte, están siendo interceptados por los sistemas de defensa, aunque algunos de ellos acaban impactando en la ciudad.

"Estoy viendo una película de guerra por la ventana. La verdad es que es impactante, porque el ruido de las bombas es atronador, y desde luego yo, como muchas de las personas que estamos en el hotel, no estamos acostumbradas a esto", enfatiza.

El hotel ha acondicionado diversos espacios para que las personas que han quedado atrapadas por el cierre del espacio aéreo puedan trabajar. Asimismo, relata Azorín, dispone de un parking subterráneo que ha sido habilitado como búnker, para que los clientes puedan refugiarse en caso de ataque.

La Embajada de España en Catar les ha hecho rellenar un formulario tanto a él como al resto de españoles que están en su misma situación, al tiempo que les ha emplazado a seguir las recomendaciones de las autoridades cataríes. "La verdad -indica- es que no tenemos queja del Gobierno del país, que ya nos ha informado que asumirá todos los gastos de los alojamientos en los hoteles mientras esta situación se prolongue en el tiempo. Ahora la prioridad es la seguridad y el bienestar de los afectados".

Respecto al regreso a España, el empresario señala que "inicialmente estaba previsto que este miércoles se fletaran aviones de repatriación, pero finalmente han quedado cancelados hasta nueva orden, a la espera de que se den las condiciones adecuadas de seguridad".