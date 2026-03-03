Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos testigos de la guerraDirecto: guerra en Oriente PróximoEl marisqueo, en situación críticaProhibidas las mascotasVacantes Bachillerato VigoLetras Galegas: Begoña CaamañoNota más alta MIR
instagramlinkedin

Guerra en Irán

Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre

Se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. / EP

EFE

Nicosia

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.

El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

TEMAS

Tracking Pixel Contents