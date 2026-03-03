La guerra entre Pakistán y Afganistán deja ya 146 víctimas civiles

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) afirmó este martes que la escalada bélica ha provocado al menos 146 víctimas civiles en territorio afgano desde el pasado 26 de febrero, incluyendo 42 fallecidos y 104 heridos, entre los que se encuentran mujeres y niños. La misión internacional subraya que estas cifras "continúan siendo preliminares" y detallan un patrón de daño que afecta directamente a la población no combatiente.

Las víctimas civiles incluyen aquellas causadas por "fuego indirecto en enfrentamientos transfronterizos, que impactaron áreas residenciales en las provincias afganas de Paktya, Paktika, Nangarhar, Kunar y Khost", así como las derivadas de "ataques aéreos en las provincias de Paktika y Nangarhar".

Este contexto de violencia ha forzado a un desplazamiento masivo que la ONU cifra en aproximadamente 16.400 hogares que han tenido que abandonar sus comunidades en las zonas impactadas por los choques.

La UNAMA destaca que este nuevo flujo de desplazados se superpone a una tragedia previa, ya que cientos de familias que aún permanecían fuera de sus hogares tras el sismo de Kunar de agosto de 2025, descrito por el organismo como el "más mortífero de Afganistán en casi 30 años", han recibido ahora instrucciones de "abandonar el área y regresar a su lugar de origen o quedarse con familiares como medida de precaución".

La situación humanitaria se agrava por la destrucción de instalaciones críticas, ya que el reporte oficial confirma que "instalaciones médicas y humanitarias, incluyendo el hospital de emergencias en el puesto fronterizo de Torkham y un centro de tránsito de la OIM, también han resultado dañadas".

Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus suministros, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha pausado sus actividades, lo que deja a unas "160.000 personas impactadas por la suspensión de las distribuciones de alimentos" en provincias que ya experimentan niveles críticos de desnutrición.