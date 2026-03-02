Oriente Próximo
Estados Unidos alerta de riesgo “alto” de atentados terroristas en Bahréin en plena escalada con Irán
La embajada insta a extremar la precaución y advierte de posibles ataques contra ciudadanos estadounidenses en Manama
Europa Press
La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha alertado este lunes que existe un alto riesgo de que "grupos terroristas" intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.
"Los grupos terroristas y quienes se inspiran estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estos grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Bahréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia", ha afirmado en un comunicado.
Así, ha recomendado a sus ciudadanos en Bahréin que "ejerzan cautela y mantengan la vigilancia", dado que "continúan los ataques con drones y misiles por parte de Irán". "La Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Bahréin que los hoteles podrían ser un objetivo de ataque, por lo que les anima a evitar los hoteles en Manama", ha zanjado.
