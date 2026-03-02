Crece la tensión en Chipre, territorio de la UE: evacúan el aeropuerto de Pafos y cazas griegos se dirigen a la zona

El presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, confirmó este lunes que un dron Shahed, de producción iraní, impactó poco después de la pasada medianoche en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores. Además, durante la mañana, dos drones de origen desconocido que se dirigían hacia este mismo enclave han sido neutralizados, según informó el Gobierno chipriota.

El mandatario señaló en un vídeo enviado a los medios locales que el dron impactó a las 00.03 hora local (23.03 horas del domingo, en horario peninsular español) y que, desde el primer momento, todos los servicios competentes de la República fueron puestos en alerta y en plena preparación operativa. Jristodoulides, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre, anunció que ha convocado de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional de Chipre para evaluar el impacto, cuyo origen no se ha determinado por el momento.

Ante el aumento de la tensión en la zona, el Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla. "Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio", señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

Dendias señaló además que mañana, martes, se reunirá en Chipre con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, y con el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, para lograr "una mejor coordinación entre los dos países" durante esta crisis.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Antes, en torno a la media mañana, el aeropuerto internacional de Pafos, en la costa occidental de Chipre, fue evacuado tras recibirse informaciones de la presencia de una aeronave no tripulada, al tiempo que las alarmas han sonado en cercana la base británica de Akrotiri. La evacuación fue ordenada por el Gobierno de Chipre ante la sospecha de que un dron se dirigía hacia las instalaciones, según informa la agencia chipriota de noticias CNA

Las bases británicas

El Reino Unido mantiene en Chipre dos grandes bases militares, la de Akrotiri (sur-oeste) y Dhekelia (este), que abarcan aproximadamente el 3% del territorio de la isla. Establecidas en 1960 tras la independencia chipriota, constituyen enclaves estratégicos para labores de inteligencia, logística y operaciones militares del Reino Unido en el Mediterráneo oriental y Oriente Medio.

La propia Administración de las Bases Soberanas señaló en un comunicado que las autoridades han planificado la dispersión temporal del personal no esencial como medida de precaución tras el incidente con el dron durante la noche.

Críticas a Starmer

El Gobierno de Chipre ha "lamentado" este lunes la falta de una "garantía clara" por parte del Reino Unido sobre si sus bases en la isla están siendo usadas en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán. El portavoz gubernamental Konstantinos Letymbiotis expresó el "desagrado" porque el primer ministro británico, Keir Starmer, no haya asegurado de forma explícita que las bases de Akrotiri y Dekelia "en ningún caso serían utilizadas por motivos distinto del humanitario".

Starmer confirmó el domingo que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques, sí ha autorizado a EEUU a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de "proteger a ciudadanos británicos y aliados".

El mensaje de Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trasladó este lunes el apoyo "colectivo, firme e inequívoco" de la institución que preside a Chipre tras el ataque que ha causado "daños leves" en la base que el ejército británico tiene en su territorio. "Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", escribió la alemana en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

