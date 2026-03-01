Argentina se adentra de nuevo en el laberinto de la recesión pese al triunfalismo de Milei

"No hay plata (dinero)". La frase, con la fuerza de una sentencia, ha intentado resumir la política de ajuste de Javier Milei desde diciembre de 2023. El dicho se estampó en camisetas. "Si no hay plata, lo que sí habrá será dulzura, alegría y diversión", fue el lema del Grupo Marengo al lanzar a fines de ese año una línea de caramelos en homenaje al anarcocapitalista. Buena parte de los argentinos siente desde entonces el gusto amargo en sus bocas. Con el paso de los meses se vino a pique la industria de las golosinas y el Grupo Marengo se vio obligado después de 80 años de existencia a clausurar su fábrica en medio de conflictos con sus 60 empleados que reclamaban el pago de salarios atrasados. "No hay plata", dijo el portal La Política Online, se convirtió "en una profecía ominosa". El país sudamericano se encamina al segundo cuadro recesivo de la era Milei.

El presidente está convencido de lo contrario. "Argentina avanza", escribió en X después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) concluyera que la economía creció más de cuatro puntos en 2025. El anarcocapitalista aseguró que los "profetas del caos" debían estar furiosos al conocer la estadística. Si la oposición no hubiera tenido la "intención de destruir todo" el despegue económico "hubiera crecido un 7%".

La euforia de Milei fue refutada por numerosos economistas para los cuales los números del Indec son engañosos. El milagro es selectivo. La mejora obedeció a un rendimiento del 32% mayor de la agricultura y la ganadería donde el empleo del sector solo aumentó 1,4 puntos. El petróleo y la minería mejoraron un 16% entre 2023 y 2025. Sin embargo, la cantidad de puestos de trabajo formales se redujo un 3,3% en el mismo período. La intermediación financiera trepó el 18,7% pero perdió el 2% del empleo registrado. La industria y el comercio, en tanto, cayeron un 3,9% y un 1,3% respectivamente. Ese declive explica en buena medida los casi 300.000 asalariados menos. Las cifras de enero tampoco son auspiciosas, y es lo que ha llevado a la Universidad Torcuato Di Tella, cuyas investigaciones son tomadas como palabra santa, a asegurar que existe un 99% de hundirse nuevamente en la recesión.

Caramelos y acero

Ha comenzado a hablarse de "industricidio". El primer impulsor de ese proceso fue el ministro de Economía de la última dictadura (1976-83) sobre la base de la apertura y la liberalización, José Alfredo Martínez de Hoaz, para quien era lo mismo fabricar caramelos que acero. La actualidad ha dado un giro a ese comentario. El caso de los inventores de los caramelos que invitaban a endulzar la vida está lejos de ser el único en un país donde han cerrado 22.000 empresas desde diciembre de 2023. Georgalos, una conocida fábrica de turrones, entre ellos el elaborado sobre la base del maní y que ha sido un clásico del paladar argentino, ha suspendido a sus operarios, que son más de 600, de manera rotatoria. También les redujo los salarios un 20% porque, de otra manera, dijeron sus dueños, no podrán sobrevivir ante la avalancha de golosinas provenientes de Brasil, China y otros países. La planta de cerveza Corona planea en tanto echar a la mitad de sus trabajadores por el derrumbe del consumo. Habia inaugurado su planta en 2024. Arrecian las tomas de fábricas en la austral Tierra de Fuego, una suerte de zona franca donde se radicaron fabricantes de electromésticos que han dejado de ser subsidiados por el Estado y no pueden competir con los productos importados. La tradicional fábrica de tractores Pauny entró en crisis.

Recesión y derrumbe son las dos caras de una misma moneda. Las empresas no pueden pedir créditos porque deben pagar intereses muy altos. La actividad financiera es más rentable que la producción: se cambian dólares por pesos y se los deposita a tasas del 45% anual. Luego, se los vuelve a cambiar en dólares. Esa es una de las actividades que crece en Agentina. "Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento", reconoció el presidente del Banco Macro, Jorge Brito.

Lo que importa es importar

En Santa Fe, la tercera provincia del país y uno de los polos de desarrollo, 2.341 empresas cerraron sus puertas. "Los incentivos que están puestos para importar", señaló la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. El Gobierno ha tomado 138 medidas de peso para liberalizar el comercio y "aumentar la competencia". Parte de las grandes empresas industriales se han quejado. El cierre de la fábrica de neumáticos Fate, con más de 900 asalariados, se ha presentado como un punto de inflexión. El malestar frente a la apertura indiscriminadaa mereció el desprecio de Milei. "Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente".

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, fue crudo en su diagnóstico: "Los precios están estables, y es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar", adelantó. Para Grinman es "duro" admitir "que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena".

Noticias relacionadas

Los "precios estables" ya no lo son tanto. Al Gobierno le cuesta reducir la inflación que se ha estacionado en el 3% mensual. La medición que hace la ciudad de Buenos Aires duplica esos números para enero. De comprobarse, la pobreza en el distrito más rico del país sería al menos seis puntos más alta que la estadística del Indec. Los hijos y nietos por venir encuentran a muchas familias en dificultades. En los últimos ocho años un empleado privado formal perdió 16 salarios y un estatal, 21, de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La reforma laboral es el instrumento del Gobierno para reactivar el empleo, aunque los sindicatos sostienen que solo creará más desigualdad. El expresidente de derechas Mauricio Macri también confía en un horizonte venturoso porque se parte, según el magnate, de una realidad incontrastable: "Hoy un pobre vive igual o mejor que un rey de hace 100 años".