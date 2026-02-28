Europa reacciona con prudencia ante el ataque de EEUU e Israel a Irán

Los líderes europeos han empezado a salir al paso del ataque gran escala que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán esta madrugada. En las capitales europeas, la primera reacción ha sido de prudencia y alarma, mientras sucesivos gobiernos llaman a la desescalada y convocan comités de crisis nacionales para elaborar una posición más concreta.

Desde la Unión Europea (UE), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron este sábado evitar “cualquier acción” que pueda aumentar la tensión tras el bombardeo sobre Irán atribuido a fuerzas israelíes y estadounidenses. En un comunicado conjunto, ambos dirigentes calificaron la situación en Irán de “muy preocupante” y aseguraron que mantienen contactos con sus socios en la región.

Von der Leyen y Costa subrayaron que es “vital” garantizar la seguridad nuclear y preservar el régimen mundial de no proliferación. También reafirmaron su compromiso con la estabilidad regional y aseguraron que la UE tomará las medidas necesarias para apoyar a los ciudadanos europeos en la zona, en coordinación con los Estados miembros.

Los líderes comunitarios recuerdan, además, que la UE ha impuesto sanciones por las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, incluida recientemente en la lista de organizaciones terroristas del bloque, y que sigue defendiendo una salida negociada para abordar los programas nuclear y balístico. El comunicado concluye con un llamamiento a la “máxima moderación”, a proteger a la población civil y a respetar el derecho internacional.

Primeras capitales en reaccionar

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue de las dirigentes europeas más rápidas en activar un dispositivo político. Convocó una videoconferencia urgente con los principales responsables del Gobierno, incluida la cartera de Exteriores y Defensa, además de la cúpula de inteligencia, para evaluar el impacto de la tensión en Oriente Próximo y la seguridad de los italianos en la región.

El mensaje del Gobierno italiano fue político y humanitario, al expresar su apoyo a la población civil iraní, que sigue reclamando el respeto de sus derechos civiles y políticos en un contexto que Roma describe como “particularmente difícil”. Meloni tiene previsto hablar en las próximas horas con aliados y líderes de la región para respaldar cualquier iniciativa que ayude a frenar la escalada y abra una vía de distensión diplomática.

Aliados confusos

En toda Europa, los líderes tradicionales de Estados Unidos e Israel han quedado atrapados en posiciones inciertas. El Gobierno del Reino Unido aclaró que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está "listo para proteger nuestros intereses nacionales", según un portavoz oficial.

En un comunicado, el Gobierno británico dijo no querer que la situación “se agrave y derive en un conflicto regional más amplio” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y recalcó que cuenta con “una serie de capacidades defensivas” en la zona que ha reforzado recientemente. Londres subrayó que está preparado para proteger sus intereses, pero situó como “prioridad” la seguridad de los ciudadanos británicos en la región.

En Alemania, uno de los aliados europeos más firmes de Israel, el Gobierno ha convocado para este sábado a mediodía un gabinete de crisis con el fin de analizar la evolución de la ofensiva sobre Irán, según informó un portavoz del Ministerio de Exteriores. El canciller Friedrich Merz asegura además que mantiene un “estrecho contacto” con sus embajadas en Irán e Israel y con otras legaciones en la región, mientras que el viernes ya emitió una advertencia en la que se desaconsejaba “encarecidamente” viajar a Israel y a Jerusalén Este.

La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, advirtió por su parte sobre las "consecuencias imprevisibles" del ataque a Irán para el conjunto de Oriente Medio. El régimen de Teherán es "la maldad personificada", pero el ataque puede provocar "una escalada".

Un equilibrio complicado para Europa

Europa llega a esta nueva crisis con dos debates abiertos. El primero es el de la coherencia: cómo defender la contención y el respeto al derecho internacional cuando el golpe militar parte de dos supuestos aliados estratégicos, EEUU e Israel. El segundo es el de la credibilidad: qué margen real tiene Bruselas para influir, más allá de la diplomacia y de un paquete de sanciones ya muy utilizado en otros frentes.

Mientras tanto, se impone una lógica de contención: sostener la presión sobre el programa nuclear iraní, pero evitar que la escalada convierta el choque en una guerra regional abierta.