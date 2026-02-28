LLUVIAS
Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil
Las búsquedas de desaparecidos se han intensificado hoy debido a la mejora del clima
EFE
El número de muertos por las lluvias en el sureste de Brasil subió a 66, mientras tres personas continúan desaparecidas en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, informaron este sábado fuentes oficiales.
Los equipos de rescate intensificaron las operaciones en el quinto día de búsquedas gracias a la mejora de las condiciones climáticas, aunque persiste el riesgo de deslizamientos debido a la humedad del terreno.
Según el Cuerpo de Bomberos regional, este sábado localizaron a otra de las personas desaparecidas en Juiz de Fora, municipio de cerca de medio millón de habitantes que concentra el mayor número de víctimas, ahora con 60 fallecidos.
En esa ciudad falta encontrar el cuerpo de un menor, que se suma a dos personas desaparecidas en Ubá, donde la catástrofe ya dejó seis víctimas mortales.
Ambas localidades, situadas en una región del sur de Minas Gerais propensa a intensas lluvias durante el verano austral, sufrieron graves daños en infraestructuras y unas 4.700 de personas, que tuvieron que abandonar su hogar o perdieron por completo sus viviendas, están ubicadas en refugios temporales.
Los aguaceros que comenzaron el pasado lunes también han afectado a otros municipios de la región, como Cataguases.
El río Pomba se desbordó entre el jueves y el viernes, causando inundaciones en varios barrios y ampliando el alcance de la emergencia en la zona.
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía