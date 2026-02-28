Ataque conjunto con EEUU
Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán y se alargará "lo necesario"
EFE
El Ejército de Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán lanzada este sábado, de la mano de Estados Unidos, y durará el tiempo "necesario", señaló un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa.
"Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio", aseveró.
Preguntado por si el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, era uno de los objetivos de los ataques lanzados hasta el momento, el militar no se pronunció, limitándose a responder que sus objetivos son de "alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel". Sin embargo, un oficial israelí ha asegurado que tanto Jameneí como el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, informa Haaretz.
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja