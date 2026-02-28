Ataque de EEUU e Israel
Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán
EFE
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este sábado que los centros educativos permanecerán cerrados, las oficinas públicas trabajaran al 50% y llamó a la población a abandonar Teherán porque esperan nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital.
“Según la información obtenida sobre estos dos regímenes corruptos, sus operaciones en Teherán y en algunas otras ciudades continuarán”, indicó el máximo organismo de seguridad del país.
“Por ello, en la medida de lo posible, manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros centros y ciudades si les es factible, para mantenerse a salvo de las agresiones de estos dos regímenes”, pidió.
Además, informó que los colegios y universidades detendrán sus actividades y que las oficinas públicas "funcionarán temporalmente al 50% de su capacidad".
Esta mañana la Aviación Civil de Irán anunció el cierre del espacio aéreo y pidió a la ciudadanía no acudir a los aeropuertos.
El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y temporalmente la telefonía, que volvió a funcionar unas horas después.
A primera hora de esta mañana Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes.
EFE fue testigo de cierto caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos.
La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel tras esos ataques y el ataque contra posiciones militares de EEUU en el golfo Pérsico.
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja