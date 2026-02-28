EEUU e Israel atacaron la residencia oficial del ayatolá Jamenei, que según Irán sigue con vida

EEUU e Israel han atacado el barrio de Teherán denominado Pasteur, donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, según han informado medios iraníes como las agencias Tasnim y Fars, que han detallado que al menos siete misiles han alcanzado la zona. Informes iraníes desde Teherán sugieren, de momento y a falta de confirmación oficial, que todos ellos siguen con vida tras los ataques.

El Ejército israelí ha confirmado que entre sus principales objetivos se encuentra la cúpula de liderazgo iraní, comenzando por Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian. Los objetivos, ha precisado el Ejército incluían lugares donde se reunían "representantes de alto rango de la cúpula política y de seguridad de Irán".

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian / Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní" y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad.

Rendición total

Trump ha dejado bien claro en su discurso el doble objetivo de la operación: la rendición total y absoluta del Ejército y de la Policía iraní, a quienes ha prometido una amnistía, y forzar el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. "Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance", ha manifestado Trump, sobre un ataque que representará "la única oportunidad" que tendrán "durante generaciones" para derrocar a las autoridades iraníes.

"Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar", ha remachado.

Una foto facilitada por la Casa Blanca muestra al presidente estadounidense Donald Trump en la Sala de Crisis de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU.. EFE/CASA BLANCA /. EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / J.P.Gandul / EFE

Trump se ha dirigido en términos mucho más duros a las fuerzas de seguridad: "A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura".

Defensa e Inteligencia

El canal 12 de la televisión israelí ha informado, citando a fuentes de seguridad, que los ataques contra Irán han comprendido también instalaciones de los ministerios de Defensa e Inteligencia del país, acompañados de ataques informáticos que han tumbado, entre otros objetivos, la página de la agencia oficial de noticias IRNA. Según el portal NetBlocks, especializado en el seguimiento del acceso a Internet en conflictos armados, la conexión nacional se encuentra ahora mismo a un 54% de los niveles ordinarios.

Los militares israelíes han explicado que la decisión de atacar por la mañana y no por la noche había sido deliberada y que Israel, por segunda vez, había logrado "la sorpresa táctica, a pesar de los exhaustivos preparativos iraníes", localizando con precisión a los comandantes y altos líderes.