Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump, sobre el ataque a Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel cierra su espacio aéreo El ministerio de Transportes israelí ha anunciado la cancelación de todos los vuelos y el cierre de su espacio aéreo, según recoge el diario 'Times of Israel' (TOI). En paralelo, las autoridades hebreas han solicitado a la población no acudir a los aeropuertos "hasta nuevo aviso" y ha instado a quienes se encuentren en el extranjero que se mantengan informados por los canales oficiales de la situación. El espacio aéreo, han agregado, se reabrirá cuando las condiciones de seguridad de permitan y se establecerá un aviso con 24 horas de antelación.

Israel activa las alarmas en todo el país Así las cosas, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", reza la nota del Ministerio hebreo. "Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", ha explicado el Ejército hebreo en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".

Registradas al menos tres explosiones en Teherán, según medios iraníes "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí, que ha declarado "un estado de emergencia especial" en todo el país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Israel. Por su parte, la agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado --citando a corresponsales sobre el terreno-- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo como consecuencia de las mencionadas explosiones, cuyo origen aún no ha sido determinado.

Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos. "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.

Trump dice que tiene "una gran decisión que tomar" con respecto a Irán El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su Gobierno tiene "una gran decisión que tomar" con respecto a Irán e insistió en que los representantes del Gobierno de Teherán "son gente muy difícil" en un momento marcado por las negociaciones bilaterales y la creciente posibilidad de que Washington bombardee la república islámica.

EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán en el marco del recrudecimiento de los combates entre ambos países, que han dejado decenas de muertos en las últimas horas. "Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán, un grupo designado a nivel global como terrorista", ha indicado un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones enviadas a Europa Press. En este sentido, ha precisado que los talibán "no han cumplido de forma sistemática con sus compromisos" de cara a luchar contra el terrorismo, "permitiendo" así que "la violencia desestabilice la región". "Los grupos terroristas utilizan Afganistán como plataforma para lanzar sus atroces ataques", ha argüido.

Los talibán denuncian 19 civiles muertos y 26 heridos en ataques paquistaníes en Jost y Paktika Las autoridades talibán afganas han denunciado que los ataques aéreos desencadenados desde esta pasada madrugada por el Ejército paquistaní contra su territorio han dejado al menos 19 civiles muertos y 26 heridos solo en las provincias de Jost y Paktika. El balance ha sido proporcionado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, quien ha denunciado que la mayoría de las víctimas son "mujeres y niños". "Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos", ha señalado en redes sociales.

Marco Rubio viaja el lunes a Israel con Irán y Gaza en la mesa de conversaciones El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, comenzará el lunes una visita de dos días a Israel para evaluar la situación en la Franja de Gaza y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en un momento que la amenaza de un ataque militar norteamericano contra el país se cierne en el horizonte. El viaje de Rubio ha sido confirmado por su portavoz, Tommy Piggott, quien ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales que el viaje tratará una serie de "prioridades políticas" para la "política exterior de Estados Unidos" que incluyen Irán, Líbano y los esfuerzos actuales "para aplicar el plan de paz" del presidente de EEUU, Donald Trump, en Gaza. Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para asuntos públicos globales, ha querido precisar, también en redes sociales, que el viaje de Rubio seguirá adelante a pesar de que Estados Unidos ha autorizado a su personal diplomático "no esencial", así como a sus familiares, que abandonen Israel dada la tensión reinante con el lado iraní.

El líder de los talibán paquistaníes ordena el comienzo de una campaña de atentados El líder de los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, ha anunciado este viernes el comienzo de una campaña de atentados dentro del país en "defensa del Emirato Islámico de Afganistán", el nombre oficial del régimen fundamentalista talibán, en un nuevo recrudecimiento de las hostilidades que han estallado este viernes con el Ejército paquistaní. "Emitimos una orden especial a todos los muyahidines presentes en las líneas del frente para llevar a cabo feroces ataques en todo Pakistán en respuesta al reciente bombardeo de Afganistán por parte del ejército anti-islámico que se está imponiendo en Pakistán, para quebrar la fuerza del enemigo y expresar en la práctica nuestro apoyo hacia el vecino país islámico de Afganistán", reza el comunicado publicado por los medios paquistaníes. "Dado que la importancia de los medios de comunicación es muy alta en la situación actual, haz un video de tus operaciones y publícalo inmediatamente en las redes sociales", ordena la cúpula de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP).