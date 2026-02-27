Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Oriente Próximo

EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por "seguridad" en plena tensión con Irán

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí

El portaviones estadounidense Gerald R. Ford, sale de la base de Souda, Creta, este jueves, en dirección a la costa israelí.

El portaviones estadounidense Gerald R. Ford, sale de la base de Souda, Creta, este jueves, en dirección a la costa israelí. / GIANNIS ANGELAKIS / AP

Andrea López-Tomàs

Beirut

La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad", informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales. "Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles", recoge el mensaje de la Embajada.

Según recoge la nota, "debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso", la embajada podría, además, "restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania". Además convida a su personal y familiares a que consideren abandonar Israel "mientras haya vuelos disponibles".

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo de cara a un posible ataque a Irán.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

Noticias relacionadas

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  5. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
  6. Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
  7. El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
  8. Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font

Máximo Huerta: «Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares»

Máximo Huerta: «Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares»

Jordi Sierra i Fabra: «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka»

Jordi Sierra i Fabra: «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka»

Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»

Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»

'El Reino Unido estudia una abdicación a la española de Carlos III', por Matías Vallés

Juan Manuel García ‘Pincho’: «Ciencias del comportamiento. Claves para descifrar la comunicación no verbal de la gente que nos rodea»

Juan Manuel García ‘Pincho’: «Ciencias del comportamiento. Claves para descifrar la comunicación no verbal de la gente que nos rodea»

Sigue en directo el sorteo de los octavos de final de la Champions League

Sigue en directo el sorteo de los octavos de final de la Champions League

Sanidade anuncia en Pontevedra un servicio de rehabilitación domiciliaria para niños con enfermedades raras

Sanidade anuncia en Pontevedra un servicio de rehabilitación domiciliaria para niños con enfermedades raras

La Audiencia Nacional facilita que el conseguidor de la Púnica evite la entrada en prisión al rebajar su condena por amaños en eficiencia energética

La Audiencia Nacional facilita que el conseguidor de la Púnica evite la entrada en prisión al rebajar su condena por amaños en eficiencia energética
Tracking Pixel Contents